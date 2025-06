Il consigliere federale Albert Rösti sda

Serafe incassa milioni dal canone radiotelevisivo e distribuisce gli utili come dividendi. Il consigliere federale Albert Rösti non vede alcun problema e non vuole cambiare il sistema.

Petar Marjanović Petar Marjanović

Hai fretta? blue News riassume per te Serafe guadagna milioni con la riscossione del canone radiotelevisivo, e questo suscita critiche in Parlamento.

Il consigliere federale Albert Rösti difende il sistema e fa riferimento alla base legale e alla gara d'appalto pubblica.

Il ministro delle telecomunicazione rifiuta di mettere un tetto agli utili e afferma che una soluzione statale non sarebbe più favorevole. Mostra di più

Il consigliere federale Albert Rösti (UDC), capo del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), non vede la necessità di intervenire sul sistema Serafe.

Il Consiglio federale ha informato per iscritto il Consiglio nazionale durante l'ora delle interrogazioni di lunedì. L'azienda privata riscuote i canoni radiotelevisivi per conto della Confederazione.

Secondo la «NZZ am Sonntag», l'anno scorso ha realizzato un profitto di quasi sei milioni di franchi e ha distribuito l'intero importo alla sua società madre Secon AG.

Per alcuni parlamentari, questo è offensivo. Al contrario Rösti non vede alcun motivo per intervenire. È stato tutto legale.

Il consigliere nazionale Michael Töngi (Verdi) voleva sapere dal Consiglio federale come il Governo considera questi dividendi da prelievi obbligatori.

Rösti ha evitato una valutazione. Ha invece fatto riferimento alla legge: questa non vieta né gli utili né i dividendi per la società di riscossione.

Lo Stato preleva gli importi? Non necessariamente meglio

Serafe si era aggiudicata l'appalto nell'ambito di un concorso pubblico. Il prezzo per famiglia era stato offerto dalla stessa Serafe all'epoca. Il compenso per i solleciti e il recupero dei crediti è stabilito per legge ed è rimasto invariato per anni.

Rösti non ha risposto direttamente se l'Esecutivo possa limitare i profitti in futuro. Ma ha sottolineato che «non ci si può aspettare che un'azienda privata si candidi a una gara d'appalto pubblica se non è possibile ottenere profitti».

In tal caso, lo Stato dovrebbe riscuotere direttamente gli importi. «Non si può presumere però che ciò sia più efficace dal punto di vista dei costi», ha affermato il consigliere federale.

Rösti è stato più chiaro sul ruolo della SSR nel recupero crediti: la consigliera nazionale del PS Brenda Tuosto voleva sapere se la società svizzera di radiotelevisione guadagnava dalle tasse di sollecito e di recupero crediti.

Rösti ha chiarito: quest'ultima riceve una somma forfettaria stabilita dal Consiglio federale e non è coinvolta nella riscossione del canone. Dal punto di vista del Governo, l'assegnazione di questo compito a una società privata è «appropriata».