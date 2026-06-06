35. Le fiamme sono state domate rapidamente dai pompieri, ma lo stabile ha subito danni considerevoli. Non ci sono feriti. Secondo le prime indagini, il fuoco sarebbe stato appiccato da un residente del centro, che avrebbe prima infranto diverse finestre dell'edificio. La polizia cantonale ha avviato un'inchiesta per chiarire l'accaduto. Tutti gli ospiti della struttura di transito Bahnhoefli in Alte Vazerstrasse sono stati trasferiti altrove. Al momento il centro non è più abitabile.