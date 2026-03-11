Rogo dell'autopostale a Kerzers: «Una persona si è data fuoco. È tra le vittime. Era un marginale»

In una conferenza stampa da Granges-Paccot, nel Canton Friburgo, le autorità hanno fatto il punto della situazione sul dramma di martedì sera, dove nel rogo di un autopostale sono morte sei persone e altre cinque (4 passeggeri e un soccorritore) sono rimaste ferite. Ecco il nostro live-ticker.

Hai fretta? blue News riassume per te Martedì una persona è salita su un autopostale a Düdingen alle 17.45 e si è data fuoco a Kerzers, nel Canton Friburgo, alle 18.25. L’incendio si è propagato poi all’intero veicolo.

L'autore sarebbe una persona mentalmente instabile, di una sessantina d’anni, cittadina svizzera, del Canton Berna, data per scomparsa dalla sua famiglia. Sarebbe fra i deceduti.

La polizia privilegia, anche grazie alle testimonianze raccolte, la pista di un atto volontario di una delle vittime, ed esclude, per ora, che si tratti di terrorismo.

Il bilancio del dramma rimane invariato, anche se pesante: 6 morti e 5 feriti, due dei quali ricoverati a Berna e Zurigo

Dieci ambulanze sono intervenute sul posto, anche da altri cantoni, insieme a un elicottero della REGA.

L’identificazione formale dei corpi richiede del tempo, saranno informate prima le famiglie. Mostra di più

Martedì sera, poco dopo le 18:15, un autopostale ha preso fuoco sulla Murtenstrasse a Kerzers, nel Canton Friborgo.

Sei persone sono rimaste uccise. La loro identità non è ancora nota. Altri quattro passeggeri e un soccorritore sono rimasti feriti. Due versano ancora in gravi condizioni.

La polizia ha istituito una linea telefonica diretta per i parenti, al numero 0800 261 700.

Al momento, anche grazie ai racconti dei testimoni oculari, la polizia ipotizza che l'incendio sia stato provocato intenzionalmente da una persona, ma esclude l'atto terroristico.