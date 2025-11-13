La struttura è nata nella zona del campus universitario. Keystone

È stato inaugurato ufficialmente oggi il nuovo polo di produzione della SSR e della RTS a Losanna-Ecublens.

Keystone-SDA SDA

La struttura, che su una superficie complessiva di da 25'000 metri quadrati ospiterà fino a 950 collaboratori, vuole rappresentare un investimento strategico per il futuro dell'emittente pubblica nella Svizzera romanda.

Il trasloco delle varie équipe è già iniziato e si protrarrà a tappe fino al 2027. Dopo le prime trasmissioni radiofoniche andate in onda il 4 novembre nell'ambito di Option Musique (un canale essenzialmente musicale), nelle prossime settimane toccherà a RTS Première, Espace 2 e Couleur 3 (i tre canali principali della radio romanda) lasciare l'attuale sede di La Sallaz. Entro il 2027 completeranno il trasferimento anche le redazioni TV di news, sport e cultura.

Il direttore della RTS Pascal Crittin ha definito «storico» questo momento, sottolineando come il nuovo sito «assicuri la sostenibilità della RTS in un mondo in profonda mutazione e sempre più digitale». Il complesso, situato nel cuore del campus universitario, è stato concepito anche per favorire gli scambi con la popolazione: prevede spazi espositivi e un ristorante.