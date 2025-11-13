  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Media La RTS inaugura il nuovo centro di produzione di Losanna-Ecublens

SDA

13.11.2025 - 17:30

La struttura è nata nella zona del campus universitario.
La struttura è nata nella zona del campus universitario.
Keystone

È stato inaugurato ufficialmente oggi il nuovo polo di produzione della SSR e della RTS a Losanna-Ecublens.

Keystone-SDA

13.11.2025, 17:30

13.11.2025, 17:34

La struttura, che su una superficie complessiva di da 25'000 metri quadrati ospiterà fino a 950 collaboratori, vuole rappresentare un investimento strategico per il futuro dell'emittente pubblica nella Svizzera romanda.

Il trasloco delle varie équipe è già iniziato e si protrarrà a tappe fino al 2027. Dopo le prime trasmissioni radiofoniche andate in onda il 4 novembre nell'ambito di Option Musique (un canale essenzialmente musicale), nelle prossime settimane toccherà a RTS Première, Espace 2 e Couleur 3 (i tre canali principali della radio romanda) lasciare l'attuale sede di La Sallaz. Entro il 2027 completeranno il trasferimento anche le redazioni TV di news, sport e cultura.

Il direttore della RTS Pascal Crittin ha definito «storico» questo momento, sottolineando come il nuovo sito «assicuri la sostenibilità della RTS in un mondo in profonda mutazione e sempre più digitale». Il complesso, situato nel cuore del campus universitario, è stato concepito anche per favorire gli scambi con la popolazione: prevede spazi espositivi e un ristorante.

I più letti

Un missile di soli 65 cm, prodotto su larga scala, potrebbe fermare i droni di Putin
Elodie in lacrime a Eboli: «Sto facendo fatica, vi chiedo scusa»
Ecco tutto quello che c'è da sapere sui negoziati per i dazi tra Svizzera e USA
Lino Guanciale: «Da papà ho paura di non essere all'altezza»
Il principe George attira gli sguardi di tutti, mentre la madre Kate è aspramente criticata

Altre notizie

Rafforzare i rapporti. Parlamentari svizzeri valutano una rappresentanza permanente nell'UE

Rafforzare i rapportiParlamentari svizzeri valutano una rappresentanza permanente nell'UE

Budget di 7,1 milioni. Nuovo progetto della FSD per veicoli di sminamento in Ucraina

Budget di 7,1 milioniNuovo progetto della FSD per veicoli di sminamento in Ucraina

Arriva il grande accordo?. Ecco tutto quello che c'è da sapere sui negoziati per i dazi tra Svizzera e USA

Arriva il grande accordo?Ecco tutto quello che c'è da sapere sui negoziati per i dazi tra Svizzera e USA