Una spettacolare fuga attraverso diversi cantoni ha mobilitato un vasto dispositivo di polizia mercoledì mattina sull’autostrada A1. Due auto di lusso rubate sono state inseguite dalle forze dell’ordine, dando vita a scene ad alta tensione.
Secondo quanto comunicato dalla Polizia cantonale di San Gallo, i malviventi hanno fatto irruzione all’alba in un garage a Widnau. Erano arrivati a bordo di un furgone precedentemente rubato nel Canton Grigioni. Sul posto hanno sottratto le chiavi di due veicoli, una BMW X6 e una BMW X7.
Si sono poi spostati a Berneck, nel Canton San Gallo, dove, in un parcheggio aziendale, hanno rubato targhe da altri veicoli, montandole sulle auto appena sottratte. A quel punto è iniziata la fuga.
Un colpo di pistola
Nel corso delle ricerche, la polizia ha individuato entrambi i veicoli sull’A1 in direzione Zurigo.
All’altezza di Wil, una delle auto ha sfondato un posto di blocco, urtando di striscio un agente, rimasto leggermente ferito. Nella stessa circostanza, un poliziotto ha sparato un colpo d’arma da fuoco senza causare feriti. I fuggitivi hanno comunque proseguito la corsa.
Poco dopo, nei pressi di Matzingen, nel Canton Turgovia, si è verificato un nuovo urto laterale con due veicoli estranei ai fatti.
Solo all’altezza di Hagenbuch, nuovamente nel Canton Zurigo, le forze dell’ordine sono riuscite a bloccare l’autostrada e a fermare una delle auto. Il conducente, un marocchino di 16 anni, ha tentato di scappare a piedi, ma è stato arrestato.
Arrestati anche gli altri due fuggitivi
Il secondo veicolo ha continuato la fuga ed è stato successivamente avvistato sull’A3 nel Canton Argovia.
All’uscita di Frick, il conducente – un 19enne – ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi. Il giovane è stato arrestato.
Un secondo passeggero ha tentato la fuga a piedi, ma è stato fermato poco dopo: si tratterebbe di un 19enne francese.
Le indagini per chiarire l’esatta dinamica e i retroscena dell’accaduto sono in corso.