La BMW viene portata via. BRK News

Auto di lusso rubate, posti di blocco sfondati e persino colpi d’arma da fuoco: una caccia all’uomo attraverso più cantoni si è concluso con tre arresti, tra cui quello di un 16enne.

Redazione blue News Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Una fuga ad alta velocità con due auto di lusso rubate ha attraversato diversi cantoni svizzeri, mobilitando un vasto intervento di polizia sull’A1.

I malviventi, dopo aver rubato i veicoli e cambiato le targhe, hanno sfondato un posto di blocco, ferendo leggermente un agente, mentre un poliziotto ha anche sparato un colpo senza conseguenze.

Dopo ulteriori collisioni lungo il percorso, una delle auto è stata fermata e il conducente 16enne arrestato.

Il secondo veicolo ha proseguito fino all’A3, dove si è schiantato: arrestati il conducente 19enne e il passeggero in fuga. Mostra di più

Una spettacolare fuga attraverso diversi cantoni ha mobilitato un vasto dispositivo di polizia mercoledì mattina sull’autostrada A1. Due auto di lusso rubate sono state inseguite dalle forze dell’ordine, dando vita a scene ad alta tensione.

Secondo quanto comunicato dalla Polizia cantonale di San Gallo, i malviventi hanno fatto irruzione all’alba in un garage a Widnau. Erano arrivati a bordo di un furgone precedentemente rubato nel Canton Grigioni. Sul posto hanno sottratto le chiavi di due veicoli, una BMW X6 e una BMW X7.

Si sono poi spostati a Berneck, nel Canton San Gallo, dove, in un parcheggio aziendale, hanno rubato targhe da altri veicoli, montandole sulle auto appena sottratte. A quel punto è iniziata la fuga.

Un colpo di pistola

Nel corso delle ricerche, la polizia ha individuato entrambi i veicoli sull’A1 in direzione Zurigo.

All’altezza di Wil, una delle auto ha sfondato un posto di blocco, urtando di striscio un agente, rimasto leggermente ferito. Nella stessa circostanza, un poliziotto ha sparato un colpo d’arma da fuoco senza causare feriti. I fuggitivi hanno comunque proseguito la corsa.

Poco dopo, nei pressi di Matzingen, nel Canton Turgovia, si è verificato un nuovo urto laterale con due veicoli estranei ai fatti.

Solo all’altezza di Hagenbuch, nuovamente nel Canton Zurigo, le forze dell’ordine sono riuscite a bloccare l’autostrada e a fermare una delle auto. Il conducente, un marocchino di 16 anni, ha tentato di scappare a piedi, ma è stato arrestato.

Arrestati anche gli altri due fuggitivi

Il secondo veicolo ha continuato la fuga ed è stato successivamente avvistato sull’A3 nel Canton Argovia.

All’uscita di Frick, il conducente – un 19enne – ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi. Il giovane è stato arrestato.

Un secondo passeggero ha tentato la fuga a piedi, ma è stato fermato poco dopo: si tratterebbe di un 19enne francese.

Le indagini per chiarire l’esatta dinamica e i retroscena dell’accaduto sono in corso.