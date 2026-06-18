La San Bernardino Swiss Alps, fondata dall'imprenditore Stefano Artioli, ha presentato la domanda di costruzione per realizzare un complesso ricettivo e residenziale all'Acuforta, nel cuore di San Bernardino.

La zona è quella dell’area sopra la fonte termale e la Chiesa Rotonda. Il progetto allestito dalla Artisa Architettura SA sarà in pubblicazione da giovedì 18 giugno al prossimo 7 luglio. Gli accordi, sottoscritti con il Comune di Mesocco, prevedevano una struttura con almeno 400 posti letto, di cui 200 dedicati all’albergheria classica, nonché almeno mille metri quadrati con spazi adibiti a bagni curativi, spa e benessere.