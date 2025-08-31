Un collaboratore di Cargologic impegnato con merce all'aeroporto di Zurigo. (immagine d'illustrazione) Keystone

Per il direttore della Camera di commercio svizzero-americana Rahul Sahgal, la sentenza della Corte d'appello statunitense sui dazi doganali indebolisce la posizione negoziale del governo americano nei confronti della Svizzera.

Keystone-SDA SDA

L'amministrazione Trump non ha probabilmente più influenza diretta sull'offerta svizzera, stima Sahgal. La Svizzera ha inviato la sua offerta ottimizzata a Washington. «L'obiettivo è chiaro: i dazi doganali del 39% devono essere ridotti in modo significativo e rapido», ha dichiarato il capo della Camera di commercio svizzero-americana in un'intervista pubblicata oggi dalla «NZZ am Sonntag».

Ma la sentenza emessa dalla Corte d'appello americana mette sotto pressione l'amministrazione americana in termini di tempistiche: «Se la Corte Suprema limiterà l'attuale base giuridica o la dichiarerà addirittura inapplicabile prima che la Svizzera concluda un accordo con gli Stati Uniti, tutto sarà più complicato per Washington», ha affermato. Il governo statunitense dovrebbe quindi trovare una nuova base giuridica per i dazi doganali contro la Svizzera.

Ora tocca alla Corte Suprema

Venerdì una corte d'appello federale statunitense ha stabilito che gran parte dei dazi doganali imposti da Trump erano illegali. Tuttavia, li ha mantenuti in vigore fino a quando la questione non sarà risolta dalla Corte Suprema.

Secondo Sahgal, la Camera di commercio parte dal presupposto che anche i dazi doganali concernenti la Svizzera siano interessati dalla sentenza. La decisione della corte d'appello non entrerà in vigore prima del 14 ottobre. Il governo americano ha quindi tempo per presentare ricorso alla Corte Suprema, cosa che Trump ha, del resto, annunciato di voler fare.

Non si sa né quando né come la Corte Suprema prenderà la sua decisione. Sahgal non si aspetta tuttavia che dia carta bianca al presidente americano, anche se la Corte dispone di una maggioranza conservatrice. Il capo della Camera di commercio svizzero-americana ritiene possibile che la Corte autorizzi un'applicazione limitata della legge di emergenza come base per i dazi doganali.