I dettagli da un'indagineSalmonella nel formaggio Emmi, la Confederazione lanciò l'allerta troppo tardi: emergono ora i retroscena
Petar Marjanović
21.6.2026
Poco prima di Pasqua, Emmi aveva ritirato dal mercato 2,8 tonnellate di formaggio a pasta molle dopo la scoperta di salmonella. L’allerta pubblica della Confederazione è arrivata però solo diversi giorni più tardi. Ora alcuni documenti interni mostrano dove si è inceppata la procedura.
Petar Marjanović
21.06.2026, 07:00
Petar Marjanović
Hai fretta? blue News riassume per te
Poco prima di Pasqua, Emmi, Coop e Migros hanno ritirato 2,8 tonnellate di formaggi a pasta molle del caseificio Landbrügg dopo la scoperta di salmonella.
Documenti interni mostrano che l’allerta pubblica della Confederazione è stata ritardata perché l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, l'USAV, chiedeva risultati di laboratorio definitivi e dati completi su prodotti e lotti, mentre all’interno cresceva la preoccupazione per i rischi reputazionali.
L’avviso della Confederazione è arrivato solo otto giorni dopo il primo sospetto e quattro giorni dopo il richiamo, spingendo l’USAV a rivedere le proprie procedure.
L’Ufficio federale pretendeva risultati di laboratorio definitivi e indicazioni complete su prodotti e lotti, nonostante Emmi avesse comunicato già il Venerdì santo che almeno il 10% dei formaggi conteneva salmonella.
Il Sabato santo, secondo i documenti interni, l’allerta si è bloccata a causa di dati contraddittori trasmessi da Emmi e Migros.
Il botta e risposta
Dopo le festività, anche all’interno dell’amministrazione federale è cresciuto il nervosismo.
Un membro della direzione ha parlato di «notevoli rischi reputazionali» e ha scritto in un’e-mail che l’Ufficio si sarebbe trovato «davvero in difficoltà a dare spiegazioni».
Oggetto: R: Annuncio: allerta pubblica salmonella nel formaggio a pasta molle
Cari colleghe e colleghi
Vedo notevoli rischi reputazionali se pubblichiamo oggi questa allerta pubblica – quattro giorni
e un lungo fine settimana dopo il richiamo. Questo richiamo era su tutti
i media e «l’Ufficio» arriva solo dopo le meritate ferie con questa allerta pubblica. Ci
troviamo davvero in difficoltà a dare spiegazioni, se verrà commentato che arriviamo così tardi.
Per questo, prima di pubblicare, pongo le seguenti domande urgenti:
• Siamo legalmente tenuti a pubblicare oggi questa allerta pubblica, anche se l’informazione era già su tutti i media e il richiamo è avvenuto da tempo?
• Possiamo limitarci a pubblicare il richiamo sul nostro sito web, senza notifica push?
Una responsabile di settore ha replicato però che «al centro vi è la sicurezza alimentare, non la tutela della reputazione» dell’Ufficio federale.
Risultato: l’allerta della Confederazione è stata inviata ai media solo martedì 7 aprile, alle 18.07, otto giorni dopo il primo sospetto e quattro giorni dopo il richiamo da parte del produttore e dei distributori.
Al Tages-Anzeiger, l’USAV afferma di avere ridotto, dopo questo caso, i tempi di risposta e di stare valutando ulteriori adeguamenti.
Il caseificio Landbrügg resta chiuso.
Secondo il responsabile di produzione Marino Melchiorre, la salmonella proveniva dal latte crudo di un’azienda fornitrice; il sito non proseguirà l’attività.