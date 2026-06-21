Il tweet è stato pubblicato solo otto giorni dopo il ritrovamento della salmonella. blue News

Poco prima di Pasqua, Emmi aveva ritirato dal mercato 2,8 tonnellate di formaggio a pasta molle dopo la scoperta di salmonella. L’allerta pubblica della Confederazione è arrivata però solo diversi giorni più tardi. Ora alcuni documenti interni mostrano dove si è inceppata la procedura.

Petar Marjanović Petar Marjanović

Hai fretta? blue News riassume per te Poco prima di Pasqua, Emmi, Coop e Migros hanno ritirato 2,8 tonnellate di formaggi a pasta molle del caseificio Landbrügg dopo la scoperta di salmonella.

Documenti interni mostrano che l’allerta pubblica della Confederazione è stata ritardata perché l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, l'USAV, chiedeva risultati di laboratorio definitivi e dati completi su prodotti e lotti, mentre all’interno cresceva la preoccupazione per i rischi reputazionali.

L’avviso della Confederazione è arrivato solo otto giorni dopo il primo sospetto e quattro giorni dopo il richiamo, spingendo l’USAV a rivedere le proprie procedure. Mostra di più

Il 30 marzo 2026, in un campione interno del caseificio Landbrügg di Schüpfheim, sono state rilevate tracce di salmonella.

Come riportato all’epoca dai media, il problema riguardava formaggi a pasta molle prodotti a partire dal 18 febbraio, per un totale di 2,8 tonnellate.

Tra i prodotti interessati figuravano, tra gli altri, il Bergbrie, il Kräuterbrie e il formaggio Pinochio.

Il Venerdì santo, Emmi, Coop e Migros hanno ritirato l’intero assortimento del caseificio.

Secondo quanto emerso, Coop aveva già bloccato i formaggi interessati nel sistema delle casse e stava cercando, tramite i dati delle Supercard, di rintracciare i clienti che li avevano acquistati.

Anche l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria disponeva già prima di Pasqua di una bozza di allerta pubblica.

La pubblicazione, però, si è arenata, come rivelato all’epoca dal Tages-Anzeiger.

L'ostacolo che ha rallentato il processo

Un giornalista del quotidiano non ha lasciato cadere la questione e, facendo leva sulla Legge sulla trasparenza, ha chiesto la consegna dei documenti relativi al caso.

Grazie a questi atti è stato possibile ricostruire che cos'ha provocato il ritardo.

L’Ufficio federale pretendeva risultati di laboratorio definitivi e indicazioni complete su prodotti e lotti, nonostante Emmi avesse comunicato già il Venerdì santo che almeno il 10% dei formaggi conteneva salmonella.

Il Sabato santo, secondo i documenti interni, l’allerta si è bloccata a causa di dati contraddittori trasmessi da Emmi e Migros.

Il botta e risposta

Dopo le festività, anche all’interno dell’amministrazione federale è cresciuto il nervosismo.

Un membro della direzione ha parlato di «notevoli rischi reputazionali» e ha scritto in un’e-mail che l’Ufficio si sarebbe trovato «davvero in difficoltà a dare spiegazioni».

Oggetto: R: Annuncio: allerta pubblica salmonella nel formaggio a pasta molle Cari colleghe e colleghi Vedo notevoli rischi reputazionali se pubblichiamo oggi questa allerta pubblica – quattro giorni e un lungo fine settimana dopo il richiamo. Questo richiamo era su tutti i media e «l’Ufficio» arriva solo dopo le meritate ferie con questa allerta pubblica. Ci troviamo davvero in difficoltà a dare spiegazioni , se verrà commentato che arriviamo così tardi. Per questo, prima di pubblicare, pongo le seguenti domande urgenti: • Siamo legalmente tenuti a pubblicare oggi questa allerta pubblica, anche se l’informazione era già su tutti i media e il richiamo è avvenuto da tempo?

• Possiamo limitarci a pubblicare il richiamo sul nostro sito web, senza notifica push?

Una responsabile di settore ha replicato però che «al centro vi è la sicurezza alimentare, non la tutela della reputazione» dell’Ufficio federale.

Risultato: l’allerta della Confederazione è stata inviata ai media solo martedì 7 aprile, alle 18.07, otto giorni dopo il primo sospetto e quattro giorni dopo il richiamo da parte del produttore e dei distributori.

Al Tages-Anzeiger, l’USAV afferma di avere ridotto, dopo questo caso, i tempi di risposta e di stare valutando ulteriori adeguamenti.

Il caseificio Landbrügg resta chiuso.

Secondo il responsabile di produzione Marino Melchiorre, la salmonella proveniva dal latte crudo di un’azienda fornitrice; il sito non proseguirà l’attività.