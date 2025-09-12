Ecco la lista completaÈ allarme salmonella in alcune spezie di Migros, Coop e Gwuerzegge
12.9.2025 - 17:58
Alcuni vasetti venduti da Migros, Coop e Gwuerzegge sono risultati contaminati e sono stati ritirati - L’USAV invita comunque i consumatori a non utilizzarli in cucina. Ecco la lista completa per negozio.
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ha lanciato venerdì un avvertimento: alcune miscele di erbe aromatiche e spezie (tra questi citiamo rosmarino, BBQ, provençale e pollame) vendute da Migros, Coop e Gwuerzegge, sono risultate contaminate da salmonella.
I prodotti sono già stati ritirati dagli scaffali, ma l’USAV invita i consumatori a non utilizzarli in cucina e a verificare le confezioni acquistate.
Le salmonelle possono causare febbre, vomito, diarrea e dolori addominali, anche fino a 72 ore dopo il consumo.
Chi dovesse manifestare sintomi è invitato a consultare il proprio medico.
Perché questi batteri sono pericolosi?
Come si legge sulla pagina dell'USAV: «Le salmonelle sono batteri (cosiddetti agenti patogeni zoonotici) che possono causare malattie negli esseri umani e negli animali.»
«Negli esseri umani, febbre e disturbi digestivi come vo-mito, diarrea e dolori addominali possono manifestarsi da 6 a 72 ore dopo il consumo. Alle persone che hanno consumato il prodotto si consiglia di consultare il medico di famiglia qualora presentino i sintomi indicati.»
Di quali prodotti si tratta?
Da Coop, in vendita nei supermercati e su coop.ch dal 12.07.2025 al 10.09.2025
Rosmarino, vasetto in vetro da 62 g. Termine minimo di conservazione: 07.2027.
Miscela di spezie Provençale, vasetto in vetro da 43 g. Termine minimo di conservazione: 07.2027
Miscela di condimenti BBQ smokey da 128 g. Termine minimo di conservazione: 07.2027
Miscela di condimenti Pollame da 130 g. Termine minimo di conservazione: 06.2027 e 07.2027