Prodotti a rischio salmonella USAV

Alcuni vasetti venduti da Migros, Coop e Gwuerzegge sono risultati contaminati e sono stati ritirati - L’USAV invita comunque i consumatori a non utilizzarli in cucina. Ecco la lista completa per negozio.

Allarme salmonella in alcuni vasetti di spezie.

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ha lanciato venerdì un avvertimento: alcune miscele di erbe aromatiche e spezie (tra questi citiamo rosmarino, BBQ, provençale e pollame) vendute da Migros, Coop e Gwuerzegge, sono risultate contaminate da salmonella.

I prodotti sono già stati ritirati dagli scaffali, ma l’USAV invita i consumatori a non utilizzarli in cucina e a verificare le confezioni acquistate.

Le salmonelle possono causare febbre, vomito, diarrea e dolori addominali, anche fino a 72 ore dopo il consumo.

Chi dovesse manifestare sintomi è invitato a consultare il proprio medico.

Perché questi batteri sono pericolosi?

Come si legge sulla pagina dell'USAV: «Le salmonelle sono batteri (cosiddetti agenti patogeni zoonotici) che possono causare malattie negli esseri umani e negli animali.»

«Negli esseri umani, febbre e disturbi digestivi come vo-mito, diarrea e dolori addominali possono manifestarsi da 6 a 72 ore dopo il consumo. Alle persone che hanno consumato il prodotto si consiglia di consultare il medico di famiglia qualora presentino i sintomi indicati.»

Di quali prodotti si tratta?

Da Coop, in vendita nei supermercati e su coop.ch dal 12.07.2025 al 10.09.2025 Rosmarino , vasetto in vetro da 62 g. Termine minimo di conservazione: 07.2027.

Miscela di spezie Provençale , vasetto in vetro da 43 g. Termine minimo di conservazione: 07.2027

Miscela di condimenti BBQ smokey da 128 g. Termine minimo di conservazione: 07.2027

Miscela di condimenti Pollame da 130 g. Termine minimo di conservazione: 06.2027 e 07.2027 Mostra di più

Da Migros, in vendita nelle filiali Migros in tutta la Svizzera e Migros Online M-Classic Carne tenera , vasetto in vetro da 88 g. Termine minimo di conservazione e lotto: 04.2027 / L076013

M-Classic Pollame, vasetto in vetro da 52 g. Termine minimo di conservazione e lotto: 04.2027 / L075948 e 08.2027 / L076617 Mostra di più