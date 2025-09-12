  1. Clienti privati
Ecco la lista completa È allarme salmonella in alcune spezie di Migros, Coop e Gwuerzegge

Swisstxt

12.9.2025 - 17:58

USAV

Alcuni vasetti venduti da Migros, Coop e Gwuerzegge sono risultati contaminati e sono stati ritirati - L’USAV invita comunque i consumatori a non utilizzarli in cucina. Ecco la lista completa per negozio.

SwissTXT, Paolo Beretta

12.09.2025, 18:37

Allarme salmonella in alcuni vasetti di spezie.

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ha lanciato venerdì un avvertimento: alcune miscele di erbe aromatiche e spezie (tra questi citiamo rosmarino, BBQ, provençale e pollame) vendute da Migros, Coop e Gwuerzegge, sono risultate contaminate da salmonella.

I prodotti sono già stati ritirati dagli scaffali, ma l’USAV invita i consumatori a non utilizzarli in cucina e a verificare le confezioni acquistate.

Le salmonelle possono causare febbre, vomito, diarrea e dolori addominali, anche fino a 72 ore dopo il consumo.

Chi dovesse manifestare sintomi è invitato a consultare il proprio medico.

Perché questi batteri sono pericolosi?

Come si legge sulla pagina dell'USAV: «Le salmonelle sono batteri (cosiddetti agenti patogeni zoonotici) che possono causare malattie negli esseri umani e negli animali.»

«Negli esseri umani, febbre e disturbi digestivi come vo-mito, diarrea e dolori addominali possono manifestarsi da 6 a 72 ore dopo il consumo. Alle persone che hanno consumato il prodotto si consiglia di consultare il medico di famiglia qualora presentino i sintomi indicati.»

Di quali prodotti si tratta?

Da Coop, in vendita nei supermercati e su coop.ch dal 12.07.2025 al 10.09.2025

  • Rosmarino, vasetto in vetro da 62 g. Termine minimo di conservazione: 07.2027.
  • Miscela di spezie Provençale, vasetto in vetro da 43 g. Termine minimo di conservazione: 07.2027
  • Miscela di condimenti BBQ smokey da 128 g. Termine minimo di conservazione: 07.2027
  • Miscela di condimenti Pollame da 130 g. Termine minimo di conservazione: 06.2027 e 07.2027
Da Migros, in vendita nelle filiali Migros in tutta la Svizzera e Migros Online

  • M-Classic Carne tenera, vasetto in vetro da 88 g. Termine minimo di conservazione e lotto: 04.2027 / L076013
  • M-Classic Pollame, vasetto in vetro da 52 g. Termine minimo di conservazione e lotto: 04.2027 / L075948 e 08.2027 / L076617
Da Gwürzegge GmbH, in vendita in vari mercati, nel negozio online e dal magazzino di Therwil

  • Dip – Knoblauch - Aioli, sacchetto da 120 g. Termine minimo di conservazione e lotto: 24.06.2027 / L076802
