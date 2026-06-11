I lavori su via San Gottardo legati al Sottopasso Genzana, nell’ Lo comunica giovedì il Cantone. I prossimi lavori riguardano il Comparto Besso e inizieranno il 22 giugno. Via San Gottardo resterà a senso unico in salita fino a domenica 30 agosto 2026. Il passaggio pedonale all’incrocio di Besso e quelli situati a valle del tunnel non saranno più utilizzabili. Anche il transito attraverso il tunnel di Besso sarà chiuso. I pedoni dovranno utilizzare il nuovo sottopasso pedonale della stazione di Lugano.