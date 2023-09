La galleria del San Gottardo è nuovamente ripercorribile dalle ore 19:00. Vale a dire un'ora prima rispetto a quanto preannunciato oggi in tarda mattinata. Lo ha appena dichiarato l'Ufficio federale delle strade (USTRA).

La galleria autostradale del San Gottardo è stata riaperta. KEYSTONE/GAETAN BALLY

Il traffico è già tornato a scorrere, dato che i lavori di ripristino e pulizia nonché i test dell'impiantistica di esercizio e sicurezza (sistemi d'illuminazione e ventilazione compresi) hanno richiesto meno tempo del previsto, spiega L'USTRA. Il tunnel autostradale era chiusa al traffico da domenica a causa di un danno alla soletta intermedia.

Ridistribuzioni tensionali nell'ammasso roccioso hanno provocato variazioni di spinta a livello locale e sollecitato la galleria causando i danni menzionati. Dopo le operazioni di messa in sicurezza, la lastra danneggiata è stata rimossa.

In un primo tempo, per motivi di sicurezza, sul tratto interessato sarà imposto il limite di 60 km/h. L'USTRA aveva precisato in mattinata che i lavori di installazione della struttura sostitutiva in acciaio e i test dell'impiantistica di esercizio e sicurezza (fra cui sistemi di illuminazione e ventilazione) si sarebbero conclusi in giornata».

Chiusure notturne fino a inizio ottobre

Fino al 4 ottobre il tunnel rimarrà chiuso al traffico nelle notti da lunedì a venerdì, tra le 20.00 e le 5.00. Tali chiusure non sono in alcun modo correlate a quanto accaduto lo scorso fine settimana, sottolinea l'USTRA.

Ogni anno la galleria del San Gottardo viene chiusa a marzo/aprile (una settimana), giugno (due settimane) e settembre (3-4 settimane) per 26 notti. Tuttavia queste finestre temporali saranno sfruttate anche per effettuare interventi minori nella zona danneggiata.

Queste chiusure servono principalmente all'esecuzione di lavori nello spazio di circolazione: pulizia di pareti della galleria, sistemi di illuminazione, nicchie SOS, canali di ventilazione e altri impianti.

Dove necessario si eseguono riparazioni strutturali minori; inoltre vengono effettuati interventi di manutenzione dell'impiantistica di esercizio e sicurezza, durante i quali si rileva anche lo stato di tali apparecchiature.

pv, ats