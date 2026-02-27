Il Comune di San Vittore ha respinto la mozione per avviare trattative di fusione con Roveredo. Il Municipio ritiene che una fusione non sia una strategia prioritaria ne' matura. Servono condizioni solide. La sindaca Elena Pizzetti ha dichiarato che la questione e' liquidata. Propone uno studio piu' ampio sull'intera Mesolcina. Il Municipio punta sulla collaborazione intercomunale, gia' in atto. Il promotore della mozione, Bette', critica l'esito e la mancanza di discussione costruttiva. Sostiene che uno studio preliminare avrebbe permesso una visione strategica per San Vittore.