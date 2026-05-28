Sanguinosa aggressione alla stazione di Winterthur: un uomo accoltella dei viaggiatori Sanguinosa aggressione alla stazione di Winterthur: un uomo accoltella dei viaggiatori 28.05.2026

Un uomo ha ferito diverse persone a Winterthur. La polizia ha identificato un 31enne svizzero come il sospetto autore e lo ha arrestato.

Lea Oetiker, Petar Marjanović Lea Oetiker

Hai fretta? blue News riassume per te Giovedì mattina si è svolta un'importante operazione di polizia alla stazione ferroviaria di Winterthur, nel canton Zurigoö.

Tre persone hanno riportato ferite da moderate a gravi.

Un cittadino svizzero di 31 anni è stato arrestato come sospetto.

Una lettrice di blue News conferma che l'uomo ha gridato più volte «Allahu Akbar». Mostra di più

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++

Giovedì mattina, alla stazione ferroviaria di Winterthur, si è verificato un attacco con coltello che ha provocato tre feriti.

Un uomo svizzero di 31 anni avrebbe accoltellato i viaggiatori in attesa poco prima delle 8.30 del mattino.

La polizia ha precisato di aver arrestato uno dei sospetti alla stazione.

Anche i paramedici sono intervenuti sul posto giovedì mattina. Webcam

Secondo le forze dell'ordine, la vita di uno dei feriti è in pericolo. Altre due persone hanno riportato ferite moderate.

I tre sono cittadini svizzeri di 28, 43 e 52 anni. Sono stati ricoverati in ospedale.

Alcuni passanti hanno allertato i servizi di emergenza e hanno prestato i primi soccorsi ai malcapitati.

L'incidente ha provocato un vasto dispiegamento di forze di polizia e di servizi di emergenza e alcune parti della stazione ferroviaria sono state isolate.

«Il movente del reato è oggetto di indagini»

La polizia municipale di Winterthur ha confermato l'operazione su richiesta di blue News. Le autorità hanno confermato al «Blick» il numero di feriti e l'arresto.

Le ulteriori indagini sono state affidate alla polizia cantonale di Zurigo, responsabile dei casi più gravi nel cantone al di fuori della giurisdizione della città.

Le autorità non hanno ancora commentato il movente, lo sfondo e l'esatta sequenza degli eventi. La polizia cantonale ha dichiarato brevemente: «Il movente del reato è oggetto di indagini in corso».

Una lettrice di blue News: «Ha urlato più volte Allahu Akbar»

Un testimone oculare, che dice di lavorare nelle immediate vicinanze dell'area transennata, ha descritto l'incidente al quotidiano Tages-Anzeiger.

Secondo il resoconto, l'aggressore ha gridato «Allahu Akbar» («Dio è più grande») e ha accoltellato quattro uomini.

Inizialmente non c'è stata alcuna conferma di questa notizia. Un'insegnante che passava di lì si è messa davanti alla sua classe per proteggerla.

Anche una lettrice di blue News riferisce che l'aggressore avrebbe gridato più volte «Allahu Akbar». La donna desidera mantenere l'anonimato.

«Ho visto la lama per terra: sembrava quella di un coltello da cucina affilato e dai denti grossi», continua la lettrice-testimone.

Maestra protegge la classe alla stazione di Winterthur Sanguinosa aggressione alla stazione di Winterthur: un uomo accoltella dei viaggiatori. Un'insegnante che passava di lì si è messa davanti alla sua classe per proteggerla. 28.05.2026

I fatti, inizialmente poco chiari, hanno portato a speculazioni e disinformazione sui social media.

I media internazionali hanno ripreso la notizia dell'attacco con il coltello e hanno diffuso informazioni non confermate sul presunto autore.

L'unica certezza è che la polizia ha arrestato un 31enne svizzero come sospetto. Si applica la presunzione di innocenza.