Nei Grigioni riconfermati Stefan Engler e Martin Schmid agli Stati

Il giorno G è finalmente arrivato: alle 12.00 si sono chiusi i seggi e ha preso il via lo spoglio delle schede per le elezioni federali 2023.

Sono 5924 i candidati e le candidate in corsa per un seggio al Nazionale, ovvero il 27% in più rispetto a quattro anni fa. Le donne rappresentano il 41%, un record. L'età media è la più alta dal 1991.