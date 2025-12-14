Scaffali Migros vuoti poco prima di Natale: ecco i marchi colpiti

Migros sta inasprendo la guerra dei prezzi con i produttori di alcuni marchi di punta (immagine simbolica). KEYSTONE/Melanie Duchene

La guerra dei prezzi tra Migros e molte grandi marche si sta intensificando e gli scaffali dei supermercati, poco prima di Natale, sono vuoti. Ecco cosa c'è dietro il problema e quali sono i prodotti colpiti, dalla Pepsi alla Kellogg's.

Hai fretta? blue News riassume per te La guerra dei prezzi tra il rivenditore Migros e i principali produttori di marca sta arrivando al culmine.

Poco prima di Natale, il conflitto sta portando a scaffali vuoti, poiché molti articoli popolari, per il momento, non vengono riordinati.

Tra i prodotti interessati figurano quelli di Pepsi, Kellogg's, Toblerone e Perwoll. Mostra di più

La guerra dei prezzi tra Migros e numerosi produttori di marchi importanti si sta intensificando, causando vuoti sugli scaffali dei supermercati proprio nel periodo che precede il Natale.

Sebbene Migros abbia raggiunto di recente un accordo con il produttore di cioccolato Lindt, l'azienda sta mantenendo la sua posizione con molti altri marchi importanti.

Secondo i quotidiani CH-Media, tra i marchi interessati figurano il Gruppo Pepsi, i prodotti Kellogg's e il detersivo Perwoll di Henkel, nonché i prodotti Toblerone dell'azienda statunitense Mondelez, la maionese Thomy di Nestlé e il tonno Rio Mare dell'azienda italiana Bolton.

Di conseguenza, i prodotti di marca più popolari non saranno riordinati finché i produttori non risponderanno alle richieste di prezzo.

Impatto sui consumatori solo ora

L'amministratore delegato di Migros Mario Irminger giustifica la mossa con l'aumento dei prezzi di acquisto, che dal punto di vista del rivenditore non sono comprensibili. Negli ultimi anni i gruppi internazionali hanno spinto per ottenere margini più elevati e ora chiedono ulteriori aumenti.

«Sono in corso trattative con le grandi aziende per garantire prezzi equi e comprensibili ed evitare aumenti per i clienti», ha dichiarato la portavoce Prisca Huguenin-dit-Lenoir ai giornali CH-Media.

Secondo il Blick, un insider riferisce che Migros era in grado di attingere alle scorte, ma che ora sono state esaurite. Le trattative sui prezzi d'acquisto sono in corso da mesi, ma gli effetti sono visibili solo ora ai clienti. Si prevede che i vuoti sugli scaffali continueranno a vedersi anche nel nuovo anno e potrebbero addirittura aumentare.

Concentrazione su pochi prodotti

Allo stesso tempo, Migros sta adottando un approccio selettivo, come riportato dalle pubblicazioni di CH-Media: i «Frosties» di Kellogg's, ad esempio, sarebbero ancora in assortimento, mentre mancherebbero «Special K» e «Toppas». Per quanto riguarda Toblerone, sono disponibili le barrette classiche, mentre varianti come «Toblerone Tiny Milk» non sono più in offerta. Anche per quanto riguarda Lindt non sono state eliminate tutte le barrette, ma solo una parte dell'assortimento.

Secondo Irminger, Migros si sta concentrando su circa 1000 articoli importanti, i cosiddetti prodotti «must-in-stock», per i quali vuole competere con i discount sul prezzo. L'amministratore delegato di Migros ha dichiarato in un'intervista a SRF che l'attenzione si concentra su circa 60 fornitori di marchi importanti, aggiungendo che nelle precedenti tornate di riduzione dei prezzi sono stati investiti circa 500 milioni di franchi, accettando in cambio un margine inferiore, che ora verrà recuperato grazie a migliori condizioni di acquisto.

Il capo di Migros vede confermata la strategia precedente dell'azienda. Gli effetti della campagna prezzi sono misurati su base continuativa, e nelle categorie in cui i prezzi sono già stati ridotti è stata registrata una crescita delle vendite superiore alla media.

Resta da vedere però se la guerra dei prezzi con i produttori di marca potrà essere risolta senza ulteriori vuoti visibili sugli scaffali. Dopo l'accordo con Lindt, dovrebbe esserci di nuovo cioccolato per le festività.