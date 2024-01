Alcuni membri del Governo cantonale di Berna stanno affrontando numerose critiche in seguito alla pubblicazione delle loro note spesa. Keystone

Una trasmissione della SRF ha messo in luce che alcuni consiglieri di Stato bernesi hanno chiesto un rimborso spesa anche per piccolissime somme, come ad esempio quella di una banana da 20 centesimi. Questo ha suscitato numerose critiche pubbliche, anche da parte dei lettori di blue News.

I rimborsi spese di alcuni consiglieri di Stato del Canton Berna, svelati negli scorsi giorni dalla trasmissione della SRG «Kassensturz», sono diventati un argomento di discussione. Una banana da 20 centesimi o un panino al farro biologico da 95 centesimi: le piccole somme che sono state elencate fanno storcere il naso ai più. E anche molti lettori di blue News non risparmiano le loro critiche.

Chenguzopp25 esprime un'incomprensione generale: «Manderei una banana a tutti quei taccagni che traggono profitto dalla nostra... Repubblica delle banane. Queste persone mi disgustano!».

Ron65 si esprime invece sulla pratica relativa alle note spese inappropriate: «Addebitate i costi amministrativi al Consiglio di Stato. Sono certamente più alti di quelli della banana, ma di certo più economici di un capo della RaiBa (Banca Raiffeisen, ndr)».

Altri nostri lettori usano il sarcasmo per commentare la situazione. Ad esempio, Realsatiriker scrive: «Come ogni scimmia sa, le banane sono un alimento base. Trovo scandaloso che i ministri debbano perdere tempo per procurarsele. A mio parere, dovrebbero esserci pile di scatole di banane (ben riempite) all'ingresso delle sale riunioni. Sarebbe una gestione sensata del tempo».

«I soldi dei Cantoni devono pur andare da qualche parte»

Dal canto suo, Wipeplau65 allude al sistema di perequazione finanziaria, dal quale il Canton Berna riceve la maggior parte dei fondi: «Il denaro dei Cantoni donatori deve pur finire da qualche parte».

Molti altri commenti mostrano la delusione per il comportamento dei politici. Ad esempio quello di PPanmark58: «È meglio ricevere che dare».

Mman59 è a favore di misure dirette: «Ridurre subito le spese a 0,00 franchi, poi i ministri potranno farsi rimborsare anche per andare in bagno o per la carta igienica».

Le opinioni, come si denota, sono le più variate, ma la comunità è unanime nel desiderare che i politici agiscano in modo responsabile e trasparente, soprattutto quando si tratta di fondi pubblici.