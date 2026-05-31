  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Mondiali 2026
  5. Champions League
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Dopo la sentenza Scandalo del Mozambico, presentato ricorso contro l'assoluzione della ex dirigente di Credit Suisse

SDA

31.5.2026 - 16:31

Si torna a parlare dell'attività di Credit Suisse.
Si torna a parlare dell'attività di Credit Suisse.
Keystone

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha presentato ricorso contro l'assoluzione della ex responsabile della conformità di Credit Suisse (CS), Lara Warner, nell'ambito del cosiddetto scandalo del Mozambico.

Keystone-SDA

31.05.2026, 16:31

31.05.2026, 16:38

Lo ha indicato all'agenzia Awp un portavoce confermando una notizia pubblicata dalla SonntagsZeitung.

«Di più non diciamo», ha aggiunto l'addetto stampa. La settimana scorsa il Tribunale penale federale (TPF) di Bellinzona aveva archiviato il procedimento a carico dell'ex manager per intervenuta prescrizione.

I giudici avevano di conseguenza stralciato la multa da 100'000 franchi inflitta nel marzo 2025 dal DFF.

Ora sul tema dovrà quindi esprimersi la corte dei reclami penali del TPF.

Il caso

Il caso risale al marzo 2016. Secondo l'accusa Warner, in quanto responsabile della conformità di Credit Suisse, aveva omesso di segnalare un bonifico di 7,8 milioni di dollari. La somma era confluita dal ministero delle finanze del Mozambico su un conto Credit Suisse con sede in Svizzera.

Il denaro proveniva verosimilmente da prestiti concessi a imprese statali mozambicane e sarebbe stato «di origine delittuosa», secondo il DFF.

Il cosiddetto scandalo del Mozambico ha preso avvio nel 2013 e riguarda i prestiti concessi al paese da Credit Suisse per un ammontare di 2 miliardi di franchi, all'insaputa del parlamento locale e del Fondo monetario internazionale.

Il denaro doveva servire a pagare la costruzione di una flotta per la pesca del tonno: gran parte dei soldi è però finita nelle tasche di funzionari corrotti.

I più letti

Matt Damon senza parole. Ecco cosa faceva Anne Hathaway sul set di «The Odyssey»
Una coppia accusa dolore alla schiena, a entrambi arriva la stessa scioccante diagnosi
Un grande squalo bianco gira attorno al kayak, poi morde la telecamera. Ecco com'è finita
La Svizzera batte la Giordania 4-1: ora si parte per gli Stati Uniti
William racconta la sua quotidianità: «Louis spalma la marmellata in auto»

Altre notizie

Diverse opinioni all'interno. La Federazione svizzera delle comunità israelite non prende posizione sulla pene di morte in Israele

Diverse opinioni all'internoLa Federazione svizzera delle comunità israelite non prende posizione sulla pene di morte in Israele

Cerimonia nel canton Argovia. A 500 anni dalla Disputa di Baden, Guy Parmelin invita alla concordia

Cerimonia nel canton ArgoviaA 500 anni dalla Disputa di Baden, Guy Parmelin invita alla concordia

Ecco chi l'ha invitata. La controversa eurodeputata Rima Hassan sarà al parlamento svizzero

Ecco chi l'ha invitataLa controversa eurodeputata Rima Hassan sarà al parlamento svizzero