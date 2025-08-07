  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Jass Fédéral
  3. Sudoku
  4. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Guerra commerciale Scattano i dazi del 39% sui prodotti svizzeri, riunione straordinaria del Governo

SDA

7.8.2025 - 07:14

Gli Stati Uniti impongono da oggi dazi del 39% sui prodotti importati dalla Svizzera.
Gli Stati Uniti impongono da oggi dazi del 39% sui prodotti importati dalla Svizzera.
Keystone

Sono entrati in vigore alla mezzanotte ora di Washington (le 06.00 in Svizzera) i nuovi dazi statunitensi sui prodotti di decine di economie mondiali, Svizzera compresa. Il Consiglio federale terrà una riunione straordinaria nel pomeriggio.

Keystone-SDA

07.08.2025, 07:14

07.08.2025, 08:09

«Miliardi di dollari, provenienti in gran parte da paesi che hanno tratto profitto dagli Stati Uniti con entusiasmo, inizieranno ad affluire negli USA», ha dichiarato il presidente americano Donald Trump sul suo social Truth pochi minuti prima della scadenza.

Queste tariffe sostituiscono, per le economie interessate, i dazi del 10% applicati da aprile su praticamente tutti i prodotti in ingresso negli Stati Uniti.

Secondo il presidente americano l'obiettivo è riequilibrare gli scambi commerciali tra gli USA e i suoi partner, che a suo dire «beneficiano» della principale potenza economica mondiale.

I dazi scattati oggi rientrano in un ampio intervallo, compreso tra il 15% e il 41%. L'UE, il Giappone e la Corea del Sud, che sono tra i principali partner commerciali degli USA, sono ora soggetti a un'aliquota di almeno il 15%. Per la Svizzera si tratta del 39%.

Dopo il ritorno della delegazione dagli Stati Uniti che ha tentato di convincere l'amministrazione Trump ad abbandonare un'imposizione così elevata sui prodotti svizzeri importati negli USA, «il Consiglio federale terrà una seduta straordinaria nel primo pomeriggio. Comunicherà in seguito», si legge in breve messaggio pubblicato su X. Non sono trapelati dettagli sugli incontri della delegazione guidata dalla presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter.

I più letti

Pogacar e altri campioni si riempiono di cibo per pedalare sempre più veloci. Ecco com'è possibile
Il figlio di Francesco Totti sembra aver già chiuso la carriera da calciatore, ecco cosa farà
Trump gioca con la Svizzera: «Se non gli dai l'impressione di essere il capo, tira su un muro»
Oltre 10'000 hotel fanno causa a Booking.com, che potrebbe dover sborsare tanti milioni
L'invasione della caravella portoghese costringe numerose spiagge a chiudere

Guerra commerciale

Svizzera-USA dazi. Keller-Sutter e Parmelin incontrano Marco Rubio: una discussione amichevole

Svizzera-USA daziKeller-Sutter e Parmelin incontrano Marco Rubio: una discussione amichevole

Guerra commerciale. Dazi di Trump contro la Svizzera, ne approfitterà l'industria tedesca?

Guerra commercialeDazi di Trump contro la Svizzera, ne approfitterà l'industria tedesca?

Ecco cosa dicono. Gli altri Paesi ridono e si meravigliano dei dazi imposti da Trump alla Svizzera

Ecco cosa diconoGli altri Paesi ridono e si meravigliano dei dazi imposti da Trump alla Svizzera

Altre notizie

Svizzera. In crescita il fenomeno dell'assenteismo scolastico, docenti preoccupati

SvizzeraIn crescita il fenomeno dell'assenteismo scolastico, docenti preoccupati

Guerra commerciale. Trump gioca con la Svizzera: «Se non gli dai l'impressione di essere il capo, tira su un muro»

Guerra commercialeTrump gioca con la Svizzera: «Se non gli dai l'impressione di essere il capo, tira su un muro»

Locarno. Baume-Schneider apre il Festival: «In periodi di instabilità il cinema può offrire una visione, difendere valori»

LocarnoBaume-Schneider apre il Festival: «In periodi di instabilità il cinema può offrire una visione, difendere valori»