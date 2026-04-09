Durante il mese di marzo, la consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider e il presidente del Consiglio di Stato vallesano Mathias Reynard hanno visitato l'ospedale militare Percy a Parigi, dove viene curato un giovane svizzero rimasto ustionato nel rogo di Capodanno a Crans-Montana. sda

Continua a ridursi il numero di feriti ospedalizzati dopo l'incendio di Crans-Montana di Capodanno. Il totale delle persone ricoverate è sceso a 38, con una diminuzione di tre unità nelle ultime due settimane e di sette nell'arco di un mese.

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Contattata oggi da Keystone-ATS, la Rete nazionale di medicina delle catastrofi KATAMED ha fatto il punto in relazione al dramma del Constellation, che aveva causato 41 morti e 115 feriti.

Attualmente, sono dodici i ricoverati negli ospedali elvetici (-1 rispetto al 25 marzo). Di questi, sei sono in cura all'Ospedale universitario di Losanna (CHUV) e gli altri sei (-1) a Zurigo.

Sette persone con gravi ustioni sono assistite dalla Suva: cinque si trovano presso la Clinica romanda di riabilitazione a Sion, mentre due sono nella struttura argoviese di Bellikon (+1).

I pazienti curati fuori dai confini svizzeri sono 19 (-3). Tra questi, tre sono cittadini svizzeri (-3) e quattro sono stranieri domiciliati nel nostro Paese. Dei 19 feriti attualmente all'estero, dieci si trovano in Francia (-1), otto in Italia e uno in Germania (-2).