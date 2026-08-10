La polizia cantonale sciaffusana ha confermato all'agenzia Keystone-ATS la notizia diffusa dalla radio svizzero-tedesca SRF
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Un grosso incendio scoppiato questa sera nei pressi della stazione merci di Sciaffusa, ha distrutto un fienile e provocato due esplosioni. Tre pompieri sono stati ricoverati in ospedale, ha spiegato una portavoce della polizia cantonale all'agenzia Keystone-ATS.
I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto con un ingente dispiegamento di forze e l'incendio è ora sotto controllo.
I pompieri sono in particolare riusciti a impedire che gli edifici adiacenti al fienile venissero completamente avvolti dalle fiamme, ha aggiunto la portavoce della polizia.
Non è stato ancora possibile fornire informazioni sulle cause del rogo e sull'entità dei danni materiali.
La radio svizzero-tedesca SRF ha dato per prima la notizia dell'incendio. La polizia cantonale ha promesso ulteriori informazioni nel corso della serata.