Incidenti Sciaffusa: incendio e due esplosioni nei pressi della stazione merci

Un grosso incendio scoppiato questa sera nei pressi della stazione merci di Sciaffusa, ha distrutto un fienile e provocato due esplosioni. Tre pompieri sono stati ricoverati in ospedale, ha spiegato una portavoce della polizia cantonale all'agenzia Keystone-ATS.