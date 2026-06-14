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Lotta di genere Manifestazioni in varie città svizzere e in Ticino per lo sciopero delle donne

SDA

14.6.2026 - 08:05

Quest'anno non ci sarà uno sciopero generale, la mobilitazione nazionale è prevista per il 14 giungo 2027. (Foto archivio)
Quest'anno non ci sarà uno sciopero generale, la mobilitazione nazionale è prevista per il 14 giungo 2027. (Foto archivio)
Keystone

In occasione della giornata dedicata allo sciopero femminista, oggi in numerose città svizzere sono previste manifestazioni e iniziative dedicate alla lotta contro la discriminazione salariale, la violenza di genere e le molestie sulle donne sul luogo di lavoro.

Keystone-SDA

14.06.2026, 08:05

14.06.2026, 08:20

Dimostrazioni sono previste in particolare a Basilea, Lucerna e Zurigo, mentre a Berna si svolgeranno vari eventi «decentralizzati». Musica e discorsi accompagneranno le manifestanti che si daranno appuntamento sulla Piazza federale, ricorda il collettivo bernese sul proprio sito.

Nella Svizzera romanda invece le proteste si intrecciano con il contestato vertice del G7, organizzato dalla Francia, che si terrà a Évian a partire da domani fino al 17 giugno 2026.

Dopo le manifestazioni per lo sciopero femminista svoltesi ieri a Losanna e a Neuchâtel – alle quali hanno partecipato migliaia di persone – a Ginevra attivisti intendono oggi formare un corteo contro il summit che riunirà le sette maggiori economie liberali al mondo.

Manifestazione anche in Ticino

Per quanto riguarda il Ticino, una giornata di mobilitazione femminista organizzata dal collettivo locale è in programma dalle ore 11:30 alle ore 18:00, presso il parco di Villa Argentina a Mendrisio, stando al sito internet 14giungo.ch.

Nella giornata di oggi le donne rivendicano salari più elevati, rendite migliori e la fine delle molestie nel mondo del lavoro, e chiedono inoltre più tempo ed equilibrio tra impiego e vita privata.

I collettivi pongono nuovamente al centro delle rivendicazioni anche il tema del lavoro di cura sottopagato – attività svolta prevalentemente da donne, spesso migranti, mal retribuita e poco riconosciuta – e hanno già avviato la mobilitazione per lo sciopero femminista nazionale in programma il 14 giugno 2027.

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