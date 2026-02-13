Come riportato dalla RSI, lo sciopero ferroviario annunciato in Italia avrà ripercussioni anche sui collegamenti TILO diretti oltreconfine.

Dalle 21 di giovedì 23 luglio fino alle 20.59 di venerdì 24 luglio, i convogli delle linee RE80, S10, S30, S40 e S50 non circoleranno sul territorio italiano.

La mobilitazione non interesserà invece le tratte effettuate in Svizzera, come precisato in una nota diffusa lunedì.

Durante la giornata resteranno attive le fasce di garanzia previste tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. In questi orari saranno effettuati i collegamenti inclusi nell’elenco dei «Servizi minimi garantiti», consultabile sul sito di Trenord.

Per la linea S50 è previsto anche un piano alternativo: qualora i treni venissero soppressi, i passeggeri diretti da e verso l’aeroporto di Malpensa potranno utilizzare autobus sostitutivi tra Stabio e lo scalo. Il servizio non effettuerà fermate intermedie.