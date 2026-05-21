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Nuovo studio Gli scolari svizzeri possono migliorare in lettura e matematica

SDA

21.5.2026 - 10:32

Ci sono margini di miglioramento per gli scolari elvetici. (Immagine d'archivio).
Ci sono margini di miglioramento per gli scolari elvetici. (Immagine d'archivio).
Keystone

Per quanto riguarda la lettura e la matematica, i bambini della seconda elementare hanno ancora margini di miglioramento. È quanto emerge da un nuovo studio commissionato dai Cantoni.

Keystone-SDA

21.05.2026, 10:32

21.05.2026, 10:40

La Conferenza dei direttori della pubblica educazione (CDPE) definisce i risultati moderatamente soddisfacenti.

Nella lettura nella lingua di istruzione, il 79% degli allievi ha raggiunto gli obiettivi formativi nazionali, emerge dall'indagine dell'Università di Berna pubblicata oggi. In matematica la percentuale è del 76%.

I partecipanti hanno ottenuto risultati migliori nella comprensione orale nella lingua principale. In questo ambito, in media l'87% degli allievi ha raggiunto gli obiettivi formativi. Nel complesso, i risultati hanno dimostrato che i Cantoni stanno procedendo in modo armonizzato, ha scritto la CDPE.

L'indagine si riferisce al 2024 e ha coinvolto 20'000 allievi in circa 1150 scuole. Le prossime indagini si terranno nel 2028 e nel 2031.

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