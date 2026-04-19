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Diversi giorni dopo Scomparsa a Soletta, una 39enne è stata ritrovata morta nel canton Nidvaldo

SDA

19.4.2026 - 14:27

Una vettura della polizia nidvaldese
Una vettura della polizia nidvaldese
Keystone

Il cadavere di una 39enne di Dornach - comune del canton Soletta - dispersa da diversi giorni è stato rinvenuto venerdì in una zona boschiva nel canton Nidvaldo. 

Keystone-SDA

19.04.2026, 14:27

Non ci sono indizi che facciano supporre un crimine, ha comunicato la polizia cantonale solettese.

La donna era stata vista per l'ultima volta il 5 aprile ed era stata segnalata come dispersa il 12 aprile. Secondo le ultime informazioni fornite, aveva intenzione di effettuare un'escursione nel canton Nidvaldo.

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