Una vettura della polizia nidvaldese Keystone

Il cadavere di una 39enne di Dornach - comune del canton Soletta - dispersa da diversi giorni è stato rinvenuto venerdì in una zona boschiva nel canton Nidvaldo.

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Non ci sono indizi che facciano supporre un crimine, ha comunicato la polizia cantonale solettese.

La donna era stata vista per l'ultima volta il 5 aprile ed era stata segnalata come dispersa il 12 aprile. Secondo le ultime informazioni fornite, aveva intenzione di effettuare un'escursione nel canton Nidvaldo.