Il Fondo cantonale per la formazione professionale ricorda che le apprendiste e gli apprendisti in formazione presso un’azienda ticinese possono beneficiare di una riduzione del 40% sul prezzo dell’ I buoni per l’anno scolastico 2026/2027 saranno inviati nei prossimi giorni alle persone con un contratto di apprendistato approvato dalla Divisione della formazione professionale del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport. Il contributo non è trasferibile ed è valido unicamente per l’acquisto di un abbonamento Arcobaleno annuale di seconda classe. Anche alcuni Comuni concedono incentivi a riguardo.