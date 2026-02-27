Un incidente della circolazione mortale fra un camion e una moto si è verificato giovedì pomeriggio a Rothenbrunnen. Ad avere la peggio è stato il 61enne in sella alla due ruote, deceduto sul posto malgrado i tentativi di rianimazione.

Secondo la ricostruzione fornita in una nota dalla polizia grigionese, intorno alle 14.45 un camionista di 37 anni stava viaggiando sull'A13 in direzione sud.

A causa di un controllo al centro per il traffico pesante di Unterrealta, il mezzo è stato fatto uscire all'altezza dello svincolo di Rothenbrunnen.

Stando alla segnaletica, il camion era autorizzato a proseguire dritto attraversando un incrocio per rientrare sull'A13. A quel punto però è avvenuto lo scontro con la moto, proveniente dalla strada italiana H13, che non ha lasciato scampo al centauro.

Procura e polizia cantonale dovranno ora chiarire le circostanze esatte del sinistro.