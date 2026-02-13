L'impatto è stato violentissimo.
Keystone
Incidente della circolazione con esito letale ieri pomeriggio a Kölliken, nel canton Argovia.
Poco prima delle 14.00 una donna di 66 anni alla guida di una Smart stava percorrendo una strada in direzione di Safenwil quando, all'altezza di un incrocio, si è verificata una violentissima collisione frontale con un 83enne in sella a uno scooter elettrico.
Stando a una prima ricostruzione fornita oggi dalla polizia cantonale argoviese, l'anziano stava viaggiando lungo la pista ciclabile e avrebbe tentato di attraversare la carreggiata. Nell'impatto l'uomo è stato sbalzato in aria per diversi metri, finendo a terra privo di sensi in prossimità di un passaggio a livello ferroviario.
Alcune persone presenti sul posto hanno prontamente iniziato le manovre di rianimazione, ma purtroppo ogni tentativo è risultato vano: l'83enne è deceduto sul luogo dello schianto. La conducente della Smart, residente nella zona, è invece rimasta illesa: le è stata ritirata la patente di guida, in attesa di disposizioni da parte dell'ufficio cantonale della circolazione.
I danni ai due mezzi sono ingenti. La strada è rimasta chiusa al traffico fino a poco prima delle 20.30. A causa della vicinanza del sinistro al passaggio a livello la circolazione ferroviaria è stata sospesa fino alle ore 20.00, con l'attivazione di autobus sostitutivi per i viaggiatori.