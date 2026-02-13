Poco prima delle 14.00 una donna di 66 anni alla guida di una Smart stava percorrendo una strada in direzione di Safenwil quando, all'altezza di un incrocio, si è verificata una violentissima collisione frontale con un 83enne in sella a uno scooter elettrico.

Stando a una prima ricostruzione fornita oggi dalla polizia cantonale argoviese, l'anziano stava viaggiando lungo la pista ciclabile e avrebbe tentato di attraversare la carreggiata. Nell'impatto l'uomo è stato sbalzato in aria per diversi metri, finendo a terra privo di sensi in prossimità di un passaggio a livello ferroviario.

Alcune persone presenti sul posto hanno prontamente iniziato le manovre di rianimazione, ma purtroppo ogni tentativo è risultato vano: l'83enne è deceduto sul luogo dello schianto. La conducente della Smart, residente nella zona, è invece rimasta illesa: le è stata ritirata la patente di guida, in attesa di disposizioni da parte dell'ufficio cantonale della circolazione.

I danni ai due mezzi sono ingenti. La strada è rimasta chiusa al traffico fino a poco prima delle 20.30. A causa della vicinanza del sinistro al passaggio a livello la circolazione ferroviaria è stata sospesa fino alle ore 20.00, con l'attivazione di autobus sostitutivi per i viaggiatori.