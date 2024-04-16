Secondo diversi media, tra cui il sito della RSI, le informazioni sono ancora sommarie, ma ci sarebbero stati cinque feriti, che secondo una constatazione iniziale non sarebbero gravi.

Uno di loro, però, sarebbe rimasto intrappolato nelle lamiere e sarebbe stato liberato dai pompieri di Lugano con la pinza idraulica.

Due auto si sarebbero scontrate e una si sarebbe ribaltata. Sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano. La galleria è stata momentaneamente chiusa in entrambe le direzioni, provocando disagi al traffico.