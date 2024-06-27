Immagine d'illustrazione.
archivio Ti-Press
Oggi, giovedì, verso le 9.15 c'è stato un incidente a Morbio Inferiore.
Secondo le prime informazioni, una 55enne del Mendrisiotto viaggiava a bordo di una bicicletta elettrica lungo Via Vela e, vicino alla rotonda Santa Lucia, c'è stato un violento scontro tra lei e un'auto guidata da un 52enne del Mendrisiotto.
La donna è caduta e, secondo le prime valutazioni mediche, ha riportato ferite gravi.
Sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, della Polizia comunale di Chiasso e i soccorritori del Servizio Autoambulanza Mendrisiotto (SAM) che, dopo aver fornito le prime cure, hanno trasportato la vittima in ospedale.
L'area stradale è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e il lavoro della polizia.