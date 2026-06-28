Quattro feriti di cui uno grave: è il bilancio di un incidente stradale verificatosi ieri pomeriggio sulla strada dell'Oberalp H19, tra Laax e Ilanz, nel cantone dei Grigioni, nel quale sono stati coinvolti un pullman e due vetture.

Lo ha comunicato oggi, domenica, la polizia grigionese.

Un automobilista 69enne, stava viaggiando in compagnia di una passeggera, poco prima le 15.00 in direzione di Ilanz, quando superato l'accesso per Sagogn e alla fine di una curva a sinistra, il suo veicolo ha invaso la corsia di contromano andando a urtare violentemente il lato anteriore del pullman con targa lituana, privo di passeggeri a bordo, che circolava in senso opposto, indica la nota.

A causa dell'impatto e del conseguente rollio, il bus è stato spinto verso la scarpata non protetta sul lato destro costringendo quindi il conducente a effettuare una controsterzata e finendo a sua volta nella corsia opposta, dove il mezzo si è scontrato con un'altra auto. Il pullman è poi finito contro un terrapieno dove si è fermato.

Il conducente della prima auto coinvolta nell'incidente è rimasto intrappolato nel veicolo e ha riportato ferite gravi: la Rega lo ha trasportato in elicottero all'ospedale cantonale di Coira, sottolinea la nota aggiungendo che la sua passeggera ha riportato ferite di media gravità, mentre l'autista del pullman e il conducente della seconda autovettura se la sono cavata con ferite lievi.

Le squadre di soccorso hanno trasportato i tre in ospedale. La strada è rimasta completamente chiusa al traffico per circa quattro ore e mezzo.