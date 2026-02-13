La collisione tra un'autovettura e un camion è avvenuta martedì mattina, verso le 11, a Vicosoprano, in Val Bregaglia.

Grigioni Scontro tra un auto e un camion in Val Bregaglia, l'anziana ha riportato delle ferite

Incidente tra Borgonovo e Vicosoprano: ferita un’anziana

Un’anziana automobilista è rimasta ferita in un incidente avvenuto sulla strada principale tra Borgonovo e Vicosoprano, in Val Bregaglia.

Secondo quanto riferito dalla Polizia cantonale dei Grigioni, la donna stava viaggiando da Stampa quando, per cause ancora da chiarire, il suo veicolo si è scontrato con un camion che procedeva sulla corsia opposta.

La conducente ha riportato ferite ed è stata soccorsa sul posto dal personale del servizio di soccorso Spino. Dopo le prime cure, è stata trasportata all’ospedale di Samedan per ulteriori accertamenti.

La dinamica e le cause esatte dell’incidente sono ora al vaglio della Polizia cantonale dei Grigioni, che ha avviato gli accertamenti del caso.