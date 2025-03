Il comparto dello Zwilag dove sono immagazzinati i rifiuti mediamente e debolmente radioattivi. (Immagine d'archivio del 2021) Keystone

Il deposito centrale di immagazzinamento provvisorio (ZZL) di elementi di combustibile nucleare esauriti e scorie radioattive di tutte le categorie è in funzione da 25 anni.

Keystone-SDA SDA

La capacità di stoccaggio dell'impianto, che sorge a Würenlingen (AG), è garantita anche se la durata di vita delle centrali atomiche del paese dovesse essere prolungata, assicurano i proprietari.

Lo ZZL, spesso designato con il termine Zwilag (dal tedesco Zwischenlager, deposito intermedio) è gestito dall'azienda privata Zwischenlager Würenlingen AG, fondata nel 1990 come società anonima. L'impresa è detenuta dagli operatori delle centrali nucleari svizzere, con quote distribuite in proporzione alla produzione di ciascuna centrale.

Attualmente in un capannone protetto dello ZZL sono immagazzinati 85 contenitori, chiamati Castor, del peso di diverse tonnellate, contenenti barre di combustibile esausto e altamente radioattivo. Ciò corrisponde al 42,5% della capacità di stoccaggio, ha indicato a Keystone-ATS in occasione del «mezzo giubileo» l'ufficio stampa di Axpo.

L'azienda, con sede a Baden (AG), produce e distribuisce energia in Svizzera e in altri 30 paesi. Gestisce oltre cento impianti elettrici fra cui le centrali nucleari Beznau 1 e Beznau 2, in territorio di Döttingen (AG), entrate in funzione nel 1969 e 1971.

Dato che i Castor rilasciano calore, non possono ancora essere immagazzinati in un deposito in strati geologici profondi, anche se fosse disponibile. Tutte le barre di combustibile esaurito della centrale nucleare di Mühleberg (BE), attualmente in fase di smantellamento, si trovano a Würenlingen dal settembre del 2023.

Un'analisi della Società cooperativa nazionale per lo smaltimento delle scorie radioattive (Nagra) mostra che la capacità dello Zwilag è sostanzialmente sufficiente per lo stoccaggio provvisorio di tutti i rifiuti nucleari, ha precisato Axpo.

L'ottimizzazione dell'area di stoccaggio potrebbe creare una capacità aggiuntiva per i rifiuti altamente radioattivi. Ciò consentirebbe di immagazzinare combustibile esaurito e scorie secondo i piani, nel rispetto delle norme di sicurezza e in linea con gli standard di qualità, anche se le centrali nucleari dovessero rimanere in funzione più a lungo, aggiunge l'ufficio stampa dell'azienda argoviese.

La situazione è ancora più confortevole per i rifiuti mediamente e debolmente radioattivi provenienti da medicina, ricerca e industria: le capacità di immagazzinamento sono sfruttate nella misura del 22%.

Alcuni di questi materiali sono stati precedentemente inceneriti e fusi in un impianto al plasma – che è parte dello ZZL – a temperature fino a 20'000 gradi centigradi. I residui radioattivi sono trasferiti in una matrice inerte di scorie adatta allo smaltimento finale.

Compensazioni finanziarie per Würenlingen

I costi operativi per la gestione dello Zwilag hanno raggiunto i 32,6 milioni di franchi nel 2023. Alle fine dello scorso anno l'organico dello ZZL era di 102 persone.

La scelta del sito di edificazione del deposito temporaneo è stata preceduta da un lungo dibattito nella regione. Nel novembre 1989, gli aventi diritto di voto di Würenlingen hanno approvato, confermando una precedente decisione dell'assemblea comunale, un contratto con il gestore del deposito con 707 voti contro 662 (e una partecipazione del 71,6%).

L'intesa sottoposta al giudizio popolare stabiliva l'entità dei compensi finanziari. Il gestore dello ZZL versa 1,3 milioni di franchi all'anno fino al 2074 a Würenlingen e altri 500'000 franchi ai quattro Comuni limitrofi, per lo stesso periodo.

Würenlingen beneficia inoltre di ricadute fiscali e risarcimenti provenienti dalle centrali nucleari di Beznau e Leibstadt (AG), tutte situate nelle vicinanze. Gli impianti atomici sono il principale datore di lavoro nella regione.