Enzo Lucibello non ricopre più alcuna funzione all’interno della DISTI. La decisione è stata comunicata martedì dalla stessa associazione.

La DISTI è l'Associazione dei Distributori Ticinesi, un'organizzazione di categoria che rappresenta le principali aziende della grande distribuzione e i parchi commerciali nel Canton Ticino (immagine d'archivio d'illustrazione).

Alla base della separazione, riporta la RSI, vi sarebbero alcune contestazioni sollevate dai vertici in merito alla gestione delle risorse economiche da parte dell’ormai ex presidente.

La dirigenza ha fatto sapere di aver adottato misure cautelative a tutela dell’ente e di aver avviato le procedure necessarie per valutare eventuali iniziative legali.

Lucibello respinge fermamente ogni addebito. Sostiene che, nei suoi 18 anni di attività, tutte le decisioni siano state prese esclusivamente nell’interesse dell’associazione. Esclude qualsiasi irregolarità e precisa che ogni operazione effettuata risulterebbe documentata e verificabile.

L’ex presidente ha inoltre dichiarato la propria disponibilità a collaborare con gli organismi competenti, chiedendo che venga garantito il principio della presunzione di innocenza.