Reclute imparano il saluto militare. Keystone

È cominciata oggi sotto un cielo plumbeo la scuola reclute invernale – durata 18 settimane – per 12'484 uomini e 220 donne. Visto il contesto geopolitico, l'istruzione, già orientata alla difesa, verrà rafforzata in tal senso, stando a una nota governativa odierna.

Keystone-SDA SDA

In veste di quadri, si occuperanno dell'istruzione delle reclute durante le prossime 18 settimane 2571 uomini e 157 donne.

Con 377 donne su un totale complessivo di 15'432 reclute e quadri, la quota di donne impegnate nelle scuole reclute in corso è pari al 2,4%.

Prestano il loro servizio secondo il modello della ferma continuata 1534 militari.