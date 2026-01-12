  1. Clienti privati
Svizzera Scuola reclute invernale per quasi 13 mila giovani

SDA

12.1.2026 - 10:53

Reclute imparano il saluto militare.
Keystone

È cominciata oggi sotto un cielo plumbeo la scuola reclute invernale – durata 18 settimane – per 12'484 uomini e 220 donne. Visto il contesto geopolitico, l'istruzione, già orientata alla difesa, verrà rafforzata in tal senso, stando a una nota governativa odierna.

Keystone-SDA

12.01.2026, 11:00

In veste di quadri, si occuperanno dell'istruzione delle reclute durante le prossime 18 settimane 2571 uomini e 157 donne.

Con 377 donne su un totale complessivo di 15'432 reclute e quadri, la quota di donne impegnate nelle scuole reclute in corso è pari al 2,4%.

Prestano il loro servizio secondo il modello della ferma continuata 1534 militari.

