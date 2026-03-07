I manifesti per l'iniziativa della SSR mostrano quanto sia emotivo e politicamente carico il dibattito sul servizio pubblico. sda

La Radiogenossenschaft Zürich trasmetteva poche ore al giorno nel 1924. Oggi la SSR gestisce un programma multimediale in quattro lingue. Nel mezzo, ci sono state rivoluzioni tecniche, dibattiti politici di fondo e ricorrenti votazioni sul canone radiotelevisivo.

Jenny Keller Jenny Keller

«Pronto, pronto, stazione radio di Zurigo» : con questo appello, nell'estate del 1924 va in onda a Zurigo-Höngg il primo programma radiofonico regolare della Svizzera tedesca.

La cooperativa radiofonica di Zurigo inizia la sua attività e scrive la storia dei media svizzeri. Il programma consiste in previsioni del tempo, notizie lette ad alta voce e musica da dischi.

Negli anni Venti, la radio è un esperimento tecnico in Svizzera. I dispositivi vengono importati a caro prezzo, oppure gli ascoltatori li costruiscono da soli, con bobine di filo, rivelatori di cristallo e antenne improvvisate nelle soffitte.

Un servizio tecnicamente inaffidabile

Il Consiglio federale decide di regolamentare questo nuovo canale di comunicazione.

L'introduzione dell'obbligo di licenza per gli apparecchi radio crea una fonte di reddito e uno strumento di controllo delle frequenze.

Chiunque voglia trasmettere deve ottenere una licenza dalle Poste, telefoni e telegrafi (PTT) (l'ex regia federale che nel 1998 si è divisa in Swisscom e La Posta Svizzera, ndt).

Una prima produzione dallo studio televisivo di Leutschenbach, ancora in costruzione, il 13 settembre 1968. KEYSTONE

Il primo canone annuale è di 15 franchi - una cifra considerevole per l'epoca, equivalente a diversi giorni di stipendio.

Ciononostante il numero di titolari di licenze cresce rapidamente. Alla fine degli anni Venti, la Svizzera contava già decine di migliaia di radio registrate.

Anche allora la tassa incontrò delle resistenze, soprattutto da parte dei commercianti e delle zone rurali, dove la ricezione era talvolta scarsa. Si chiedevano perché dovessero pagare per un servizio ancora tecnicamente inaffidabile.

Il Consiglio federale sostiene che le onde radio, o frequenze radio, sono un bene pubblico e non dovrebbero essere lasciate ai soli interessi privati o commerciali.

La radiodiffusione dovrebbe rafforzare i valori democratici

Con la fondazione della SRG SSR nel 1931 - all'epoca ancora nota come «Società svizzera di radiodiffusione» - il sistema ha assunto una valenza nazionale.

È organizzato come un'associazione e comprende società radiofoniche regionali come quella di Zurigo. Fin dall'inizio, la sua missione è stata orientata politicamente: in un Paese multilingue, la radio doveva contribuire alla comprensione interna.

Durante la Seconda Guerra Mondiale, la radio assunse un significato politico. Con le sue tre stazioni radiofoniche nazionali - Radio Beromünster (tedesca), Radio Sottens (francese) e Radio Monte Ceneri (italiana) - la SSR sostiene la «difesa spirituale del Paese».

Analisi politiche, notizie e contributi culturali mirano a rafforzare l'identità democratica e a contrastare la propaganda straniera.

I programmi sono trasmessi in tutto il mondo via onde corte. Radio Beromünster, che prende il nome dal trasmettitore a onde medie di Beromünster, nel canton Lucerna, era all'epoca l'unico canale in lingua tedesca in chiaro in Europa.

Ciò conferisce al finanziamento del canone un'ulteriore legittimità: la radiodiffusione viene vista non solo come un mezzo di intrattenimento, ma anche come uno strumento di autoaffermazione nazionale.

La TV diventa un mezzo di comunicazione di massa e pubblicitario

Negli anni Cinquanta la televisione si aggiunge alla radio.

Nel 1953 iniziano regolari trasmissioni di prova e nel 1958 iniziano le trasmissioni ufficiali. Inizialmente il nuovo mezzo di comunicazione è stato politicamente controverso.

I critici temevano un «appiattimento» culturale e l'influenza americana. Ma la TV si diffonde rapidamente e alla fine degli anni '60 la maggioranza delle famiglie possiede già un televisore.

Nel 1969 la storia viene trasmessa in diretta: nelle prime ore del mattino, circa un milione di persone in Svizzera assiste al primo allunaggio sul piccolo schermo.

La televisione diventa un'esperienza collettiva.

Il 22 settembre 1973, la televisione DRS festeggia l'apertura dei suoi nuovi studi a Zurigo Leutschenbach. KEYSTONE

Il 1° febbraio 1965, un blocco pubblicitario - tra l'altro per l'Ovomaltina - sfarfalla per la prima volta sugli schermi. Il prezzo al minuto è di 6000 franchi.

La pubblicità televisiva fornisce all'emittenza audiovisiva un secondo pilastro finanziario accanto al canone. Per molto tempo, circa un quarto del budget proveniva dalla pubblicità e tre quarti dal canone.

Liberalizzazione del mercato e fine del monopolio

Nonostante il successo economico, la pubblicità televisiva è rimasta politicamente controversa e fin dall'inizio è stata limitata nel tempo. Ancora oggi, la pubblicità nei programmi della SSR è strettamente regolamentata e più limitata che in molti altri Paesi europei.

Dato che le entrate pubblicitarie sono limitate, gran parte dei finanziamenti proviene dal canone, il che rende ancora oggi politicamente delicato il dibattito sulla SSR.

Nel 1983 entra in vigore la nuova Legge federale sulla radiotelevisione (LRTV). Stabilisce la struttura che si applica ancora oggi: la SSR è organizzata come associazione di diritto privato e svolge un mandato di servizio pubblico. La Confederazione rilascia le licenze e definisce i requisiti di base per i contenuti.

Allo stesso tempo, il mercato viene liberalizzato. Per la prima volta le radio locali private entrano in concorrenza con la SSR. Negli anni Novanta nascono anche le TV private, per lo più regionali.

La SSR perde così il suo precedente monopolio.

Ed emerge un sistema duale: un fornitore finanziato dal canone con un mandato di servizio pubblico si confronta con media commerciali finanziati principalmente dalla pubblicità.

I media privati contro la SSR

Da allora, il dibattito sulla politica dei media è incentrato su questa separazione. Le aziende mediatiche private accusano regolarmente la SSR di distorcere la concorrenza, in particolare nel mercato pubblicitario e nel settore online.

Uno sguardo alla sala di controllo di «Schweiz Aktuell» presso la SRF-Leutschenbach: la pubblicità è sempre stata limitata nel tempo nei programmi della SSR - uno dei motivi per cui l'emittente è ancora fortemente dipendente dal canone (foto d'archivio). KEYSTONE / Ennio Leanza

Queste sostengono che i contenuti finanziati con i soldi del canone non dovrebbero competere direttamente con le offerte finanziate dal settore privato e che devono essere presenti sul mercato.

La SSR intende per «servizio pubblico» un servizio di base sancito dalla Costituzione: l'informazione, l'istruzione, la cultura e l'intrattenimento devono essere disponibili per tutti, indipendentemente dalla regione o dalla lingua.

In altre parole, un servizio puramente finanziato dalla pubblicità sarebbe difficilmente sostenibile dal punto di vista economico.

Il cambiamento del sistema nell'era digitale

Nel 2015 gli elettori hanno deciso per un pelo di rivedere completamente la legge sulla radiotelevisione. Con il 50,1% dei voti favorevoli, il precedente canone dipendente dall'apparecchio è stato sostituito da un canone generale per nucleo familiare.

Il contesto è quello dello sviluppo tecnico e della crescente digitalizzazione. L'avvento del World Wide Web segna l'inizio di una profonda trasformazione.

Già nel 1999, Schweizer Radio International lancia SWI swissinfo.ch, la prima piattaforma internet della SSR. Negli anni successivi, il consumo dei media si sposta sempre più su internet.

I programmi radiotelevisivi non sono più accessibili solo tramite i dispositivi tradizionali, ma anche tramite smartphone, tablet e computer.

La netta distinzione tra «dispositivo» e «programma» sta scomparendo, rendendo praticamente impossibile il controllo dei singoli mezzi.

I critici parlano di «tassa obbligatoria», mentre i sostenitori la considerano un adattamento alla realtà digitale.

La Serafe AG riscuote il canone per conto della Confederazione dal 2019. Il passaggio ha inizialmente suscitato discussioni, ad esempio tra le seconde case e le imprese. Allo stesso tempo, il canone è stato gradualmente ridotto dai 451 franchi originari.

Nel confronto europeo, il prelievo si colloca ancora nella parte alta della scala. Ma va notato che questo finanzia un servizio in quattro lingue nazionali, una peculiarità strutturale della Svizzera che rende difficili i confronti internazionali.

Il capitolo «No Billag»

L'iniziativa popolare «No Billag» del 2018 mette fondamentalmente in discussione il sistema mediatico svizzero.

Per la prima volta non si tratta più solo dell'importo del canone, ma della sua completa abolizione. L'iniziativa chiedeva che la Confederazione non riscuotesse la tassa né sostenesse finanziariamente le emittenti.

Se fosse stata accettata, le licenze con mandato di prestazione sarebbero state in gran parte abolite. La SSR avrebbe dovuto essere completamente finanziata da privati entro un breve periodo di tempo.

Il nome «No Billag» si riferiva all'ex agenzia di riscossione Billag AG, responsabile fino alla fine del 2018. In termini di contenuto la proposta di legge era rivolta alla struttura del finanziamento dei media nel suo complesso.

È stata sostenuta principalmente dai Giovani liberali democratici e dai circoli liberal-conservatori, appoggiati da singole associazioni imprenditoriali. Sono stati criticati in particolare l'entità del canone, la posizione di mercato della SSR e la sua offerta online.

Senza canone si minaccia un taglio completo

È stata sorprendente la forte mobilitazione dei contrari. Artisti, associazioni sportive, produttori cinematografici e parte del mondo economico hanno messo in guardia da un «taglio completo» del panorama mediatico svizzero.

La SSR sottolinea che senza il canone non sarebbe possibile continuare a offrire programmi nelle regioni periferiche e in particolare nelle lingue minoritarie. Infatti, circa tre quarti delle sue entrate provengono dal canone.

I programmi in italiano e romancio sarebbero stati particolarmente colpiti, in quanto generano entrate pubblicitarie significativamente inferiori rispetto alle offerte in lingua tedesca.

La campagna referendaria della SSR ha mobilitato la cultura, l'economia e la politica - nel 2018 gli elettori hanno nettamente respinto l'iniziativa «No Billag» con il 71,6%. (foto d'archivio). sda

Il 4 marzo 2018 l'iniziativa viene chiaramente respinta: il 71,6% degli elettori dice no, nessun Cantone è d'accordo. Con un'affluenza di oltre il 54%, l'interesse per questa proposta di politica mediatica è stato eccezionalmente alto.

Pressione per una riforma dopo l'iniziativa

Le analisi successive alle elezioni indicano che il chiaro «no» non deve essere inteso come un'approvazione incondizionata della struttura esistente.

Piuttosto, il rifiuto è stato principalmente diretto contro la completa liberalizzazione del mercato senza finanziamenti pubblici. La pressione politica sulla SSR per ridurre i costi e migliorare il suo profilo continua ad aumentare.

Poco dopo il voto, la SSR ha annunciato programmi di riduzione dei costi per centinaia di milioni. I team editoriali sono stati accorpati, le sedi riviste e le strutture amministrative semplificate.

Anche il Consiglio federale ha reagito decidendo di ridurre gradualmente il canone. Si è passati dagli originari 451 franchi a 365 franchi, e si scenderà a 300 franchi entro il 2029. Questo passo è giustificato dai guadagni di efficienza e dall'obiettivo di alleggerire l'onere finanziario delle famiglie.

Con «200 franchi bastano!» si apre un nuovo fronte

L'iniziativa «200 franchi bastano!» riprende le critiche al prelievo sui media, ma si spinge meno lontano di «No Billag». Non ne chiede l'abolizione, ma un chiaro limite massimo: si dovrebbero pagare al massimo 200 franchi per famiglia.

Inoltre, le piccole imprese con un basso fatturato dovrebbero essere esentate dal prelievo. I sostenitori dell'iniziativa fanno riferimento all'aumento del costo della vita e ai cambiamenti nel mercato dei media.

I servizi di streaming e le piattaforme internazionali hanno modificato notevolmente l'offerta. Un prelievo elevato non è più appropriato.

Invece gli oppositori mettono in guardia da tagli consistenti. Secondo le stime, una riduzione a 200 franchi farebbe perdere alla SSR diverse centinaia di milioni di franchi all'anno.

Poiché è obbligata per legge a coprire tutte le regioni linguistiche, i risparmi non potrebbero essere distribuiti in modo uniforme.

I programmi informativi e culturali e i diritti sportivi, che in Svizzera sono spesso considerati un elemento di unione tra le regioni, sono particolarmente costosi.

Restano le questioni fondamentali

La SSR rimane sotto esame sia a destra che a sinistra. I favorevoli fanno riferimento al suo mandato costituzionale.

La Svizzera è un Paese piccolo e multilingue con un mercato pubblicitario limitato. Senza il canone sarebbe difficile finanziare a lungo termine programmi d'informazione di qualità in tutte le lingue nazionali.

Oggi la SRF trasmette da studi modernissimi. KEYSTONE

C'è anche un altro argomento: in tempi di disinformazione e di frammentazione delle sfere pubbliche online, sono necessari programmi di informazione affidabili e prodotti professionalmente. Un servizio pubblico forte potrebbe fare da contrappeso alle fake news e alle bolle informative controllate dagli algoritmi.

Allo stesso tempo, molti sottolineano che non utilizzano quasi mai i programmi stessi, se non in minima parte. Il servizio pubblico presenta vantaggi strutturali rispetto alle emittenti private e alle piattaforme internazionali.

Democrazia e finanziamento

Le voci critiche sottolineano gli svantaggi competitivi rispetto a un fornitore finanziato a pagamento. I contenuti vengono consumati sempre più spesso su base temporale e le piattaforme internazionali di streaming stanno entrando nel mercato.

La fruizione non lineare è in rapida crescita, soprattutto tra il pubblico più giovane. In questo contesto, i critici si chiedono se il modello di finanziamento esistente sia ancora adatto allo scopo.

In Svizzera il finanziamento del servizio pubblico viene regolarmente deciso dai politici. Questo crea un controllo democratico, ma allo stesso tempo rende la radiodiffusione dipendente dalle maggioranze.

Uno schema che si ripete dal 1924. A ogni cambiamento tecnologico, il dibattito si riaccende - dalla radio alla televisione allo streaming: chi paga il servizio pubblico e in che misura?