Jérôme Cosandey non appare preoccupato per l'aumento dei senza lavoro. Keystone

La disoccupazione è leggermente aumentata in Svizzera rispetto a qualche mese or sono, ma non sta crescendo in modo esponenziale: è la sintesi della situazione del mercato del lavoro tracciata oggi dalla Seco, la Segreteria di Stato dell'economia.

Keystone-SDA SDA

«Il bicchiere è mezzo pieno», ha affermato in una conferenza stampa Jérôme Cosandey, capo della direzione del lavoro della Seco, commentando gli ultimi dati diffusi in mattinata dai suoi funzionari.

Il tasso dei senza lavoro del 2,9% registrato in novembre (invariato rispetto a ottobre) è certo più alto dell'1,9% dell'autunno 2023, ma è solo di poco superiore alla media degli ultimi 20 anni, che è del 2,8%, ha fatto notare lo specialista.

I dazi doganali imposti dal presidente americano Donald Trump hanno lasciato il segno sull'industria meccanica, elettrica e metallurgica (MEM), nonché in quella orologiera, ha proseguito l'alto funzionario con trascorsi professionali presso UBS e Avenir Suisse, laboratorio di idee di matrice liberale.

Nei mesi precedenti questi comparti avevano lavorato a pieno ritmo per spedire le merci negli Stati Uniti prima dell'entrata in vigore delle barriere doganali: ora gli ordini stanno diminuendo e l'atmosfera è piuttosto cupa.

Con la riduzione dei dazi statunitensi dal 39% al 15% la Svizzera si trova ora allo stesso livello dell'Ue, del Regno Unito o del Giappone. Ma l'industria delle esportazioni deve anche fare i conti con il franco forte, che si è apprezzato del 10% rispetto al dollaro, ha fatto presente Cosandey.

Inoltre, la domanda dalla Cina rimane debole, il che mette in difficoltà il ramo orologiero. Anche la Germania è in crisi: in particolare l'industria automobilistica tedesca necessita di meno componenti. «Questi problemi fondamentali rimangono», ha concluso l'esperto.