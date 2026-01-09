  1. Clienti privati
Lo dice la Seco «La disoccupazione aumenterà, ma meno di quanto si temesse»

SDA

9.1.2026 - 15:00

Per Jérôme Cosandey i dazi americani restano un freno all'industria.
Keystone

La disoccupazione aumenterà in Svizzera nel 2026, ma in mono meno marcato di quanto si potesse temere: la Segreteria di Stato dell'economia (Seco) ha corretto al ribasso le sue previsioni.

Concretamente i funzionari bernesi si aspettano ora una quota di senza lavoro del 3,1%, a fronte del 3,3% ipotizzato a fine agosto, è emerso nella teleconferenza di presentazione degli ultimi dati. Il 2025 ha presentato una media annua del 2,8%.

«La situazione si è allentata in seguito all'accordo sui dazi doganali raggiunto a metà novembre con gli Stati Uniti», ha spiegato Jérôme Cosandey, capo della direzione del lavoro della Seco. Le tariffe americane continuano comunque a rappresentare un ostacolo per l'industria svizzera delle esportazioni, ha sottolineato.

