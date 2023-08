Novità in casa SECO. Keystone

La SECO ha deciso di riunire sotto un unico tetto i settori «Sanzioni», «Politica del controllo degli armamenti», «Controlli all'esportazione di prodotti industriali» e «Politica dei controlli delle esportazioni dual-use». La sezione sarà diretta da Simon Plüss.

La nuova realtà, si legge in un comunicato odierno della Segreteria di Stato dell'economia (SECO), vedrà luce il primo settembre e si chiamerà «Controlli all'esportazione e sanzioni» (ES). Lo scopo è quello di migliorare l'immagine come centro di competenza per i controlli sia all'interno che all'esterno dell'Amministrazione federale.

A guidare il nuovo campo di prestazioni ES sarà Simon Plüss, entrato alla SECO nel 2006 per dirigere il settore «Controllo degli armamenti e politica del controllo degli armamenti».

Sensibilità aumentata

Negli ultimi anni, in particolare a partire dello scoppio del conflitto in Ucraina, la sensibilità politica riguardante il controllo delle esportazioni e delle sanzioni è aumentata, viene sottolineato nella nota.

Il settore delle sanzioni era già stato ampliato in modo significativo dopo l'adozione delle sanzioni UE contro la Russia e reso ancora più efficiente negli ultimi mesi. La segretaria di Stato Helene Budliger Artieda ha ora deciso di scorporare questi temi dal ramo «Relazioni economiche bilaterali», per riunirli per l'appunto nel settore ES, in modo da garantire un proprio rappresentante in seno alla direzione.

