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Ecco perché Secondo i giudici zurighesi, il giornalista Lukas Hässig va processato

SDA

14.4.2026 - 14:01

Lukas Hässig si è fatto un nome come giornalista sulla piazza finanziaria zurighese.
Lukas Hässig si è fatto un nome come giornalista sulla piazza finanziaria zurighese.
Keystone

Il tribunale d'appello di Zurigo ha accolto un ricorso contro l'archiviazione di un procedimento penale nei confronti di Lukas Hässig, noto giornalista economico che cura il portale di notizie Inside Paradeplatz (IP).

Keystone-SDA

14.04.2026, 14:01

14.04.2026, 14:09

La notizia diffusa da IP è stata confermata dallo stesso organismo giudiziario.

Il reporter è sospettato di aver violato il segreto bancario con un articolo pubblicato dieci anni or sono, nel 2016, su vicende legate all'ex CEO di Raiffeisen Pierin Vincenz. Le indagini erano iniziate nel 2019 e nel giugno 2025 vi era stata una perquisizione nei locali di IP e al domicilio di Hässig.

Il punto centrale della controversia è sapere come interpretare giuridicamente un articolo di legge introdotto alcuni anni or sono in materia di divulgazione di segreti bancari.

Secondo i giudici di appello su tale questione non esiste ancora una giurisprudenza chiara: da qui l'opportunità di procedere.

Non è comunque detto che si arriverà effettivamente a un processo: la decisione può infatti ancora essere impugnata davanti al Tribunale federale.

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