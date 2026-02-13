Immagine illustrativa d'archivio.
KEYSTONE/Urs Flueeler
Un ragazzo di 16 anni ha perso la vita nelle prime ore del mattino in un'area boschiva vicino a Willisau, nel canton Lucerna. Le circostanze esatte dell'accaduto sono oggetto di indagine; le autorità ipotizzano al momento un incidente.
Poco prima delle 5:00 è giunta una segnalazione riguardante una persona ferita in un bosco nel territorio comunale di Willisau, indica oggi, sabato, la polizia cantonale lucernese.
Nonostante le immediate misure di soccorso, il sedicenne è deceduto sul posto.
Il Ministero pubblico di Sursee sta indagando sull'accaduto in collaborazione con la polizia di Lucerna. Secondo i primi accertamenti, l'ipotesi principale è quella di un incidente.