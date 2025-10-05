Con l'accorciarsi delle giornate e l'abbassarsi delle temperature, molte persone desiderano una pausa. Che si tratti di una soleggiata vacanza al mare nel Mediterraneo, di escursioni culturali nelle città europee o di viaggi in Paesi lontani, anche gli svizzeri sono attratti dall'estero in autunno.
«Le destinazioni più popolari per i nostri ospiti in autunno sono Spagna, Turchia, Grecia ed Egitto», scrive la compagnia «TUI» in risposta a una richiesta di blue News. «Lisbona, Istanbul, Malaga e Londra sono tra le città più popolari», continua.
L'estate continua a essere il periodo di viaggio più comune per le vacanze al mare tra i loro clienti. «Ma stiamo anche assistendo a una progressione nella tendenza a trascorrere le seconde vacanze in autunno, che rappresentano un'alternativa interessante all'estate», afferma TUI. «In autunno le temperature diurne sono generalmente più gradevoli rispetto all'estate e l'acqua del mare, in alcune zone, è ancora calda».
Firenze raddoppia le prenotazioni
La situazione non è diversa per l'azienda turistica «Detour Suisse», che comprende «Kuoni» e «Helvetic Tours», ad esempio. «Molti clienti vogliono prolungare l'estate, prendere di nuovo il sole e sentire la sabbia sotto i piedi», hanno dichiarato a blue News.
Londra, Parigi e Vienna dominano i city break, non solo in termini di viaggi aerei, ma anche in treno. «Inoltre, spiccano diverse città di tendenza: Firenze ha raddoppiato le prenotazioni rispetto all'anno precedente, Monaco di Baviera gode di grande popolarità grazie, tra l'altro, all'evento stagionale dell'Oktoberfest e Cracovia si sta affermando sempre più come una meta da non perdere».
Nel sud, Grecia, Spagna, Egitto e Turchia sono le destinazioni più richieste dai clienti.
Il 21 ottobre è il giorno più gettonato per viaggiare
L'analisi delle tendenze di viaggio della piattaforma Skyscanner mostra chiare preferenze tra i viaggiatori svizzeri, i quali preferiscono partire fra il 27 settembre e il 19 ottobre.
Le destinazioni più richieste sono Spagna, Italia e Turchia. Oltre a un interesse generale per l'opzione «tutti i luoghi», Bangkok e Istanbul sono le destinazioni cittadine più richieste.
La data più sorprendente è il 25 agosto, quando Skyscanner ha registrato il maggior numero di ricerche di voli per le vacanze autunnali. La data di viaggio preferita è il 21 ottobre, quando si è registrato il maggior numero di prenotazioni di voli per partenze dalla Svizzera.