Record di ore fornite per i servizi Spitex Keystone

Nel 2024 i servizi Spitex hanno fornito un numero di ore di cure a domicilio senza precedenti: circa 424'000 persone hanno infatti beneficiato di 25,6 milioni di ore di assistenza.

Keystone-SDA SDA

Rispetto all'anno precedente, i fornitori hanno prestato quasi un quarto in più (+23,4%) di ore di assistenza con un quarto in più di dipendenti (+23,5%), ha indicato oggi in una nota l'Ufficio federale di statistica (UST). Dal canto suo, il numero di persone beneficiarie di cure a domicilio è cresciuto di circa un quinto (+20,5%).

Si tratta del maggiore incremento dal 2011. L'aumento, secondo l'UST, è dovuto principalmente alla crescente offerta di aziende commerciali attive nel settore.

Anche le case per anziani medicalizzate hanno registrato un forte carico di lavoro nel 2024, in particolare nella Svizzera romanda, dove il tasso di occupazione dei letti ha superato il 97%, come dimostrano le recenti indagini dell'UST sull'assistenza sanitaria.