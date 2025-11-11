  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svizzera I Servizi Spitex hanno fornito ore di assistenza senza precedenti

SDA

11.11.2025 - 09:47

Record di ore fornite per i servizi Spitex
Record di ore fornite per i servizi Spitex
Keystone

Nel 2024 i servizi Spitex hanno fornito un numero di ore di cure a domicilio senza precedenti: circa 424'000 persone hanno infatti beneficiato di 25,6 milioni di ore di assistenza.

Keystone-SDA

11.11.2025, 09:47

11.11.2025, 09:59

Rispetto all'anno precedente, i fornitori hanno prestato quasi un quarto in più (+23,4%) di ore di assistenza con un quarto in più di dipendenti (+23,5%), ha indicato oggi in una nota l'Ufficio federale di statistica (UST). Dal canto suo, il numero di persone beneficiarie di cure a domicilio è cresciuto di circa un quinto (+20,5%).

Si tratta del maggiore incremento dal 2011. L'aumento, secondo l'UST, è dovuto principalmente alla crescente offerta di aziende commerciali attive nel settore.

Anche le case per anziani medicalizzate hanno registrato un forte carico di lavoro nel 2024, in particolare nella Svizzera romanda, dove il tasso di occupazione dei letti ha superato il 97%, come dimostrano le recenti indagini dell'UST sull'assistenza sanitaria.

I più letti

Ecco perché lo chef brasiliano Saulo Jennings si è rifiutato di cucinare per il principe William
Un'ape entra nel suo veicolo, adesso deve pagare 1'700 franchi
«Io non ci sono più»: Valentina lascia Domenico in diretta tv
Segna un gol pazzesco nel bel mezzo di una tempesta di neve, ecco il video
È morta, a soli 21 anni, la portiera emergente statunitense Mia Hamant

Altre notizie

Svizzera. Prima campagna nazionale di prevenzione contro la violenza domestica

SvizzeraPrima campagna nazionale di prevenzione contro la violenza domestica

Ecco perché. Droni ADS 15, Elbit coprirà i costi di manutenzione per nove anni

Ecco perchéDroni ADS 15, Elbit coprirà i costi di manutenzione per nove anni

Ecco come. Zurigo vuole diversificare la propria cultura della memoria

Ecco comeZurigo vuole diversificare la propria cultura della memoria