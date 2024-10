Marcia della solidarietà a Ginevra, organizzata da Terre des Hommes Keystone

Quasi 7'000 persone hanno partecipato domenica alla 33esima edizione della Marcia della Speranza a Ginevra, organizzata da Terre des Hommes (TdH) Svizzera. Quest'anno l'attenzione era rivolta al Mali, con particolare riguardo al diritto a un'istruzione di qualità.

SDA

All'azione hanno partecipato circa 2'500 bambini che hanno raccolto fondi con l'aiuto di madrine e padrini, ha annunciato Terre des Hommes (TdH). Il denaro è destinato a progetti educativi dell'organizzazione in Mali e in Africa occidentale.

TdH sottolinea che il Mali deve affrontare molte sfide, in particolare per quanto riguarda l'accesso a un'istruzione di qualità, soprattutto nelle zone rurali e isolate. I conflitti degli ultimi anni hanno esacerbato le difficoltà, privando migliaia di giovanissimi del loro diritto fondamentale all'istruzione. I fondi saranno utilizzati per misure atte ad aiutare i bambini a tornare a scuola, in particolare attraverso programmi di recupero, la costruzione di nuove aule e la distribuzione di kit scolastici.

ch, ats