Verrà denunciato
Sfreccia a 143 km/h sul limite di 80 a Vicosoprano, un olandese perde la patente
Immagine simbolica d'archivio.
KEYSTONE/DPA
La polizia cantonale dei Grigioni comunica di aver fermato, sabato pomeriggio, un automobilista che viaggiava a una velocità eccessiva a Vicosoprano: andava a 143 km/h al posto degli 80km/h consentiti.
Il limite è stato superato, dunque, di 63 km/h. Alla guida un 54enne olandese, che stava percorrendo, verso le 14.15, la strada della Maloja H3b proveniente dalla Bregaglia in direzione di Silvaplana.
Dopo il superamento del limite di velocità, è stato fermato da una pattuglia motociclistica della polizia retica, che gli ha revocato la patente di guida straniera.
L'uomo verrà denunciato presso la Procura pubblica dei Grigioni.