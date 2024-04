Non è riuscito il tentativo dell'UDC di conquistare il secondo seggio in Governo ai danni dei socialisti. Keystone

Al ballottaggio odierno per il rinnovo del Consiglio di Stato sangallese sono stati eletti Christof Hartmann (UDC) e Bettina Surber (PS). La ripartizione dei seggi in Governo rimane così invariata: 2 esponenti a testa di Alleanza del Centro, PLR e PS e uno dell'UDC.

Al primo turno erano stati comodamente riconfermati i cinque consiglieri di Stati uscenti (Susanne Hartmann (Centro), Marc Mächler (PLR), Beat Tinner (PLR), Laura Bucher (PS) e Bruno Damann (Centro).

Per i due posti ancora in palio, erano in corsa i democentristi Christof Hartmann e Dana Zemp, che avevano ottenuto i migliori risultati tra i non eletti lo scorso 3 marzo, nonché Bettina Surber (PS), che era allora stata staccata di ben 10'000 voti.

Il tentativo dell'UDC di sottrarre il secondo seggio al PS non è però riuscito. La socialista Bettina Surber (47'674 voti) si è infatti piazzata davanti al democentrista Christof Hartmann (45'117).

La seconda candidata dell'UDC, Dana Zemp (41'127), è rimasta a mani vuote. Ancor più staccati gli indipendente Sara Bösch (24'009 voti) e Stefan Tobler (9'136). La partecipazione al voto è stata del 30,5%.

Bettina Surber, avvocata e capogruppo socialista in Gran Consiglio, e Christof Hartmann, granconsigliere UDC e consulente bancario, prendono così il posto rispettivamente di Fredy Fässler (PS) e i Stefan Kölliker (UDC) che non si erano ripresentati.

I 120 seggi del Gran Consiglio erano invece stati ripartiti come segue: UDC 42 (+7), Alleanza del Centro 27 (deputazione immutata), PLR 19 (-3), PS 18 (-1), Verdi 6 (-3), PVL 6 (deputazione immutata) e Partito evangelico 2 (deputazione immutata).

