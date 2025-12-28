  1. Clienti privati
Canton San Gallo Brucia un appartamento a Gossau, una persona trovata morta

SDA

28.12.2025 - 08:09

Le cause del rogo non sono ancora state chiarite.
Keystone

Una persona è stata trovata morta sabato sera in seguito a un incendio in una palazzina di Gossau, nel canton San Gallo. Per motivi ancora da chiarire, le fiamme sono divampate alle 23:00 dal sesto piano, ha comunicato la polizia cantonale.

Keystone-SDA

28.12.2025, 08:09

28.12.2025, 08:21

All'arrivo dei pompieri un denso fumo uscita dalla finestra dell'appartamento interessato. Le operazioni di spegnimento sono subito iniziate e 25 persone sono state portate in sicurezza, ha spiegato la polizia. Il rogo è stato messo sotto controllo, ha detto un portavoce a Keystone-ATS.

L'identità della vittima così come le cause del decesso devono ancora essere chiarite.

