Ecco come mai Il Canton San Gallo vieterà di indossare il velo islamico alle insegnanti

Alcuni genitori si erano opposti all'assunzione della giovane insegnante la scorsa estate, poiché lei voleva insegnare indossando il foulard islamico (foto d'archivio)

Il Parlamento sangallese vuole vietare alle insegnanti di indossare il velo islamico: ha approvato una mozione in tal senso. Il caso di una donna velata a Eschenbach è all'origine di questa misura. Una scuola aveva rinunciato ad assumerla lo scorso anno.