Gli abitanti di Degersheim, nel canton San Gallo, non hanno creduto ai loro occhi ieri mattina quando hanno visto nel ruscello del villaggio scorrere latte, invece che acqua.

Dai primi accertamenti è emerso che dall'azienda agricola erano fuoriusciti i litri di latte che erano finiti dapprima nella rete fognaria e quindi nel ruscello.

All'origine dell'insolito avvenimento vi è stato un errore di manipolazione in una azienda agricola situata nel comune.

Stando a una nota odierna della polizia cantonale sangallese, nel corso d'acqua sono finiti 200 litri di latte appena munto. Quest'ultimo può inquinare fortemente i corsi d'acqua e i pesci e altri organismi ne soffrono in modo particolare. Non è tuttavia ancora chiaro se si siano effettivamente verificati danni all'ambiente.

Stando alla polizia, ieri poco prima delle 8.00, una persona ha segnalato alla centrale per chiamate d'emergenza una colorazione anomala del ruscello. Dai primi accertamenti è poi emerso che dall'azienda agricola erano fuoriusciti i litri di latte che erano finiti prima nella rete fognaria e quindi nel ruscello.

Stando alla polizia, inoltre, le sostanze nutritive contenute nel latte possono alterare l'equilibrio naturale dell'acqua. Con le temperature elevate degli ultimi giorni, questo effetto si intensifica. Per questo motivo i pompieri sono intervenuti per impedire che il latte continuasse a finire nel ruscello.