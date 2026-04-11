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Criminalità A San Gallo una donna aggredisce un poliziotto con spray al pepe durante un controllo

SDA

11.4.2026 - 13:28

La donna è stata denunciata per violenza e minaccia contro funzionari e per impedimento di atti dell'autorità. (Foto simbolica)
La donna è stata denunciata per violenza e minaccia contro funzionari e per impedimento di atti dell'autorità. (Foto simbolica)
Keystone

Ieri sera a San Gallo una donna ha aggredito un poliziotto con dello spray al peperoncino durante un controllo e ha poi tentato la fuga. La 35enne è stata fermata pochi istanti più tardi ed è stata denunciata, scrivono oggi le autorità cittadine in un comunicato.

Keystone-SDA

11.04.2026, 13:28

Il fatto è accaduto attorno alle 20:30, quanto una pattuglia ha fermato un gruppo di persone per eseguire un controllo. A quel punto la donna ha estratto la bomboletta e spruzzato improvvisamente lo spray contro un agente.

La 35enne è stata acciuffata dopo una brevissima fuga e durante l'arresto ha opposto resistenza dimenandosi e colpendo i poliziotti con dei calci, precisa la nota diramata dalla polizia comunale di San Gallo.

La cittadina svizzera è stata denunciata per violenza e minaccia contro autorità e funzionari, nonché per impedimento di atti dell'autorità.

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