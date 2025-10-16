  1. Clienti privati
San Gallo Due bimbi travolti e feriti da tre vitelli in fuga alla fiera agricola Olma

SDA

16.10.2025 - 09:27

Un vitello è stato abbattuto dopo la fuga. (Foto simbolica)
Un vitello è stato abbattuto dopo la fuga. (Foto simbolica)
Keystone

Tre vitelli sono fuggiti ieri, mercoledì, dal loro recinto della fiera agricola Olma di San Gallo, provocando il ferimento di due bambini. Secondo quanto riferito questa mattina dalla polizia cittadina, un bovino è stato successivamente abbattuto per motivi di sicurezza.

Keystone-SDA

16.10.2025, 09:27

16.10.2025, 09:29

L'allarme è scattato poco dopo le 15:00, quando gli animali sono riusciti a sgattaiolare dal loro perimetro, travolgendo diverse persone.

Una bimba di due anni è rimasta ferita a un piede mentre un bambino di sei ha riportato lesioni al labbro.

Uno dei vitelli è stato catturato poco dopo grazie all'intervento della polizia e del proprietario.

Un secondo bovino invece è stato fermato solo verso le 18:00, mentre il terzo, ritenuto ormai troppo aggressivo e pericoloso, è stato abbattuto da un guardiacaccia in accordo con il padrone.

La polizia sta indagando sulle cause della fuga.

